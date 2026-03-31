Calidad y satisfacción en afores: ¿cuál es la mejor evaluada por los usuarios?

El servicio y la calidad son dos características clave al momento de elegir por primera vez o cambiar de afore

Además conocer el rendimiento que otorgan y las comisiones que cobran, saber cómo funcionan y la forma en cómo son evaluadas nos ayuda a tomar la mejor decisión para nuestro retiro.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) señala que, para seleccionar la mejor administradora, se deben tomar en cuenta tres factores: rendimientos que te da a ganar, comisión que te cobra y servicios que te ofrece.

“Se estima que elegir una afore con altos rendimientos y bajas comisiones en lugar de una con bajos rendimientos y altas comisiones puede suponer, en el largo plazo, una pensión 25% a 30% mayor o menor, respectivamente”, dice la institución.

Una de las herramientas que nos ayudan a saber más del servicio es Monitor Afore. Se trata de una serie de indicadores de la Consar que mide la eficacia, eficiencia y calidad en la atención y los servicios que ofrecen las administradoras a los usuarios.

Este compendio está compuesto de 31 indicadores de tipo operativo y de servicio con datos al cierre de 2025. Uno de ellos es, precisamente, el nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en una sucursal.

Para conocer los resultados, la administradora aplica una encuesta a los ahorradores posterior a la atención en sucursal. La escala es de cero a 10.

Ninguna de las 10 afores obtuvo una puntuación perfecta y hay una que “ni de panzazo” obtuvo una evaluación aprobatoria, es decir, un mínimo de seis, como se dice popularmente.

Éstos son los resultados:

Nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en alguna sucursal Afore Puntuación Banamex 9.31 Afore XXI Banorte 9.00 Coppel 8.96 Inbursa 8.34 PensiónISSSTE 8.21 Invercap 7.83 Profuturo 7.79 Principal 7.68 Sura 7.23 Azteca 5.47

fernando.franco@eleconomista.mx