¿Adiós al "sueño americano" del turista? Por qué su visa ya no le garantiza la entrada en los aeropuertos de EU

El prestigio de una nación no se mide solo por sus portaaviones, sino por la facilidad con la que el mundo desea visitarla, invertir en ella y emular su estilo de vida. Es lo que Joseph Nye , ilustre politólogo y profesor emérito de Harvard fallecido el año pasado, denominó soft power o poder blando.

Imagine que ha planeado sus vacaciones durante meses, tiene sus boletos, un hotel reservado y, lo más importante, una visa válida estampada en su pasaporte.

Llega al aeropuerto de Miami o Nueva York, pero al acercarse al mostrador no le recibe un oficial de aduanas estándar, sino un agente armado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

De repente, las preguntas de rutina desaparecen y se encuentra en un interrogatorio sobre sus redes sociales, sus opiniones políticas o el contenido de su teléfono móvil.

Esta escena, que parece sacada de una distopía, se ha convertido en la nueva realidad de los aeropuertos estadounidenses en 2026.

La parálisis presupuestaria del gobierno federal ha provocado que el ICE tome el control total de los puntos de entrada, desplazando a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Cerca de 61 000 empleados del TSA han estado trabajando sin cobrar desde el cierre parcial del Gobierno, iniciado en octubre de 2025 y extendido el pasado 14 de febrero. Otros han buscado nuevas ocupaciones o, simplemente, han renunciado a su puesto.

El fin de la cortesía en la frontera

Hoy, el capital intangible de EE. UU. se está evaporando en las salas de migración de los aeropuertos estadounidenses. Las terminales aéreas han dejado de ser espacios de tránsito para convertirse en lugares de vigilancia ideológica y detención.

Estas medidas afectan a garantías civiles consolidadas, como el derecho al libre tránsito y el respeto a la dignidad del viajero. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que ha marcado la evolución constitucional del país a través de sus demandas, reunió 410 000 firmas para pedir a los congresistas que el ICE no tomara el control de los aeropuertos.

El pasado 22 de marzo, ACLU publicó un comunicado que arranca con la siguiente declaración: “Nunca en nuestra historia, un presidente había desplegado agentes armados en los aeropuertos para inspirar temor a nuestras familias”.

También ha elaborado una práctica guía en línea para conocer los derechos y obligaciones del viajero a la hora de interactuar con las fuerzas de seguridad en los aeropuertos.

El nuevo escenario de los destinos aéreos de EE. UU. se basa en los recientes cambios en la Ley Laken Riley y las órdenes ejecutivas introducidas por la Presidencia en 2026. El actual marco legal establece que el visado ya no es un salvoconducto, sino un documento sujeto a una interpretación arbitraria sin precedentes.

México: el costo humano del “trámite de rutina”

Para el ciudadano mexicano, la relación con la frontera siempre ha sido compleja, pero nunca tan precaria para quienes cumplen con la ley.

Cientos de miles de profesionales, estudiantes y familias mexicanas dedican meses de espera y recursos considerables para obtener o renovar una visa. Para ellos, el visado era un contrato de confianza.

Sin embargo, bajo el nuevo despliegue del ICE, ese contrato ha sido denunciado unilateralmente. Reportes recientes indican que viajeros mexicanos con perfiles profesionales sólidos están siendo sometidos a rechazos sistemáticos basados en la discrecionalidad del agente de turno.

No se trata solo de una fila más larga; es la vulneración de derechos esenciales, como la privacidad de las comunicaciones y la presunción de buena fe.

La incertidumbre de no saber si verás a tu familia o llegarás a una junta de negocios, a pesar de tener los papeles en regla, está fracturando la integración social y económica de la región norteamericana .

El Mundial 2026: una colisión inminente

Este endurecimiento fronterizo ocurre en el peor momento posible: la antesala de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Estados Unidos, que se comprometió a ser un anfitrión abierto, enfrenta ahora una contradicción flagrante. Millones de aficionados de países con diversas realidades políticas han invertido sus ahorros en boletos y traslados.

¿Cómo planea el gobierno de EE. UU. gestionar la llegada de esos aficionados de los cinco continentes bajo una consigna de rechazo y sospecha? La logística de ICE, centrada en la detención , es incompatible con un evento de esta magnitud.

El riesgo no es solo el caos en los aeropuertos de Dallas, Los Ángeles o Atlanta, sedes del mundial, sino la posibilidad de crisis diplomáticas en cadena cuando aficionados con entradas y visas sean devueltos a sus países por criterios ideológicos o falta de presupuesto para procesar su acceso al país.

El precio de la desconfianza

El derecho al libre tránsito y el respeto a la dignidad del viajero no son concesiones, son pilares de la convivencia internacional. Al permitir que una fuerza policial de control interno dicte las normas en los aeropuertos, Estados Unidos está sacrificando su activo más valioso: la admiración del mundo.

Como comunidad internacional, es imperativo exigir que se restablezcan las garantías mínimas para los visitantes. Mientras el visado sea un documento sin valor frente a la arbitrariedad de un agente de ICE, viajar a los Estados Unidos, ya sea por una escala técnica, un compromiso familiar o un evento deportivo, representa un riesgo jurídico que nadie debería estar obligado a correr.

El costo de esta medida no se contará solo en dólares perdidos en turismo, sino en la erosión de la autoridad moral de una nación que alguna vez se llamó a sí misma la puerta del mundo.