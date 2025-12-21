TecSalud Network, la colaboración hospitalaria como una forma de expansión

Los hospitales privados en México enfrentan hoy un panorama de "océanos rojos": mercados saturados con competencia feroz en ciudades como Cancún, Guadalajara o Tijuana, donde construir o adquirir instalaciones ya no garantiza sostenibilidad.

Para los directivos de la industria de atención médica hospitalaria en México, este subsector se ha convertido cada vez más regulado y desafiante, donde cambios legislativos como el cobro de IVA en pólizas de seguros amenazan con incrementos anuales de entre 35% y 45% en los costos para los usuarios, encontrar caminos innovadores para expandirse se vuelve una necesidad.

En este contexto, TecSalud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey, ha optado por la colaboración a través de TecSalud Network, una red nacional que prioriza alianzas de sumar esfuerzos entre hospitales en favor del paciente, por encima de expansiones agresivas.

Lanzada hace tres años, esta iniciativa busca transformar el sistema de salud privado en México, alineándose con la visión institucional de formar talento y elevar la calidad. Encabezada por el Dr. Jorge Azpiri, director de Desarrollo y Proyectos de Expansión de TecSalud, la red TecSalud Network cuenta hoy con 15 hospitales en 13 ciudades, incluyendo grupos como Joya, enfocados en turismo médico en sitios como Puerto Vallarta y Cancún. "La colaboración es la manera más inteligente de crecer," apunta. Esta estrategia no solo evita la duplicidad de esfuerzos, sino que responde a presiones regulatorias, como las críticas a "abusos" en tarifas hospitalarias o aseguradoras, promoviendo incentivos alineados.

El Dr Azpiri nos comparte que en esencia, TecSalud Network representa una tesis clara: en un mercado volátil, la colaboración no es solo una opción ética, sino una estrategia de negocio que genera valor compartido, reduce riesgos y acelera la adopción de mejores prácticas. Hay que mencionar aquí el libro bestseller “La estrategia del océano azul”, donde sus autores W. Chan Kim y Renée Mauborgne hablan sobre el desafío para que las compañías abandonen el sangriento océano de la competencia y creen espacios seguros en el mercado, en los cuales la competencia no tenga importancia. “En lugar de repartirse la demanda existente -y a veces cada vez más reducida y compararse constantemente con la competencia, la estrategia del océano azul habla de aumentar el tamaño de la demanda y dejar atrás la competencia”.

El corazón de TecSalud Network radica en cinco pilares básicos, que el Dr. Azpiri describe como enunciativos, no limitativos, permitiendo adaptaciones a necesidades específicas. Primero, la calidad médica y en el servicio, con asesorías para certificaciones nacionales, Joint Commission o Canadian Accreditation. Segundo, capacitación y academia, incluyendo cursos en enfermería para manejo de catéteres o prevención de infecciones, y entrenamiento en tecnologías avanzadas como el robot Da Vinci o ECMO (circulación extracorpórea). Tercero, formación ejecutiva a través de diplomados con EGADE, la escuela de negocios del Tec de Monterrey –una de las top 3 en Latinoamérica–, enfocados en manejo de crisis y presupuestos en incertidumbre.

Cuarto, apoyo a direcciones médicas y de enfermería, facilitando comités de ética, regulatorios y sesiones académicas colegiadas para casos complejos en cardiología, oncología o cirugía. Finalmente, la investigación, donde hospitales afiliados actúan como sedes o subsedes, colaborando en proyectos sobre problemas nacionales como diabetes. Este enfoque se materializa en planes personalizados o "trajes a la medida": tras un diagnóstico inicial con directivos y dueños, se define un programa anual con revisiones trimestrales para ajustes dinámicos.

A diferencia de modelos internacionales como la colaboración de Mayo Clinic con Médica Sur –más centrada en referencias de pacientes y asesoría administrativa–, TecSalud Network se adapta a realidades mexicanas y de cada región en el país. Compartir paquetes negociados con aseguradoras para cirugías robóticas, por ejemplo, reduce la curva de aprendizaje de un año y medio para afiliados, facilitando accesibilidad a tecnologías sin sobrecostos prohibitivos.

Desde una perspectiva de negocios, esta red genera eficiencia y escalabilidad. Las cuotas de afiliación, explica el Dr Azpiri, son accesibles, basadas en horas-hombre dedicadas, viáticos y el alcance del plan personalizado –no un esquema fijo para todos. Esto cubre costos operativos sin buscar márgenes altos, priorizando sostenibilidad. Para TecSalud, implica expansión sin inversiones masivas en ladrillos; para afiliados, acceso a expertise del Tec, como diseño arquitectónico o cultura laboral, como en el caso de Grupo Médico Joya, que creció de 3 a 9 hospitales rápidamente en zonas turísticas de México.

El valor bilateral surge de referencias y contrarreferencias de pacientes, desplazamiento de especialistas y colaboraciones en terapias avanzadas. Por ejemplo, compartir protocolos para ECMO –donde TecSalud tiene el centro de capacitación más importante de América Latina– fortalece a la red sin competencia interna. Económicamente, estandariza costos en procedimientos frecuentes, como prótesis de cadera o rodilla, preparándolos para alianzas con el gobierno y desahogando el sistema público que vive una saturación por la creciente demanda, y donde la infraestructura privada subutilizada contrasta con la sobrecarga en instituciones de Gobierno.

Algo interesante es que las implicaciones de estas alianzas van más allá de lo privado: TecSalud explora colaboraciones interinstitucionales, como iniciativas piloto con el gobierno para trasplantes (en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes, Cenatra) y cirugías ortopédicas estandarizadas, con propuestas sólidas en seis meses para ortopedia y más tiempo para trasplantes. Esto podría multiplicar impactos, como en Chile, que con una población similar a la CDMX realiza 10 veces más trasplantes de pulmón que México entero.

A fines de octubre la red TercSalud tuvo su encuentro anual, donde se habló de la aspiración de ser una red de hospitales interesados en ser referentes de la medicina a través de academia e investigación, eficiencia y crecimiento, y calidad en la atención. No hay duda de que este tipo de alianzas resultan fundamentales para el impulso de la salud en el país pues elevan la calidad de los servicios en beneficio de la sociedad.

El reto, como comenta Azpiri, es mantener la red compacta (meta de 18 hospitales) para preservar calidad, y asegurar que los integrados sean hospitales de verdad interesados en academia e investigación. Vislumbra igualmente la próxima integración de Health Tech que en 2025 se inaugurará en la capital del país, donde TecSalud prevé enfocarse en masa crítica para innovación, como el pionero uso mundial de plasma convaleciente para Covid. Entre los que se han integrado a TecSalud Network están: Hospital CIMA y Hospital Sharp (Sonora), Hospital Bité Médica (CdMx), Hospital Hispano Americano (Mexicali), TecSalud Network ilustra una nueva era en salud y negocios donde la estrategia de expansión no se mide en metros cuadrados, sino en elevar la calidad y accesibilidad.

¿Adiós a Armida Zúñiga en Cofepris?

Insistentes rumores circularon la semana pasada en el sector salud apuntando a que la doctora Armida Zúñiga dejaría la titularidad de Cofepris. No es la primera vez que surgen estas versiones; se dieron varias veces en este 2025, a lo largo del cual fue notorio el golpeteo contra la comisionada presidenta del regulador sanitario. Esta vez se habla de que el nuevo responsable sanitario podría ser el doctor Victor Hugo Borja quien es cercano al círculo de la 4T e incluso el viernes estuvo en la sede de Cofepris. Lo preocupante de todo esto es la inestabilidad que refleja para un organismo vital sí para los insumos del sector salud (medicamentos, dispositivos y más) y además por lo estratégico para una parte importante de la economía nacional. Reiniciar curvas de aprendizaje con un nuevo titular no es lo mejor y, menos si conlleva cambios en la estructura operativa. El expertise técnico de la doctora Zúñiga ha sido valioso para el regulador sanitario y se le ha señalado por su rigidez y escasa habilidad política ante los requerimientos del sistema. En la entrevista que publicamos hace unos días, la doctora Zúñiga habló de los avances en agilización de respuesta en aprobación de protocolos clínicos, en simplificación regulatoria y del compromiso para eliminar el rezago en el primer semestre del 2026. Sería una pena retroceder y traer un nuevo equipo que volvería a reiniciar la curva de aprendizaje.

Salud mental y seguridad sanitaria, objetivos de OPS en 2026

El Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 2026 tiene objetivos claros: abordar de manera más efectiva las enfermedades no transmisibles (ENT), la salud mental y la seguridad sanitaria, asimismo la fragmentación de los sistemas nacionales de salud y trabajar en la eliminación de enfermedades transmisibles. Otros impactos medibles, mencionados en el mensaje de fin de año de Jarbas Barbosa, director del organismo, están la reducción de mortalidad materna, disminución de suicidios y eliminación de enfermedades como lepra y Chagas. “De cara a 2026, la OPS reafirma su compromiso de no dejar a nadie atrás”, afirmó al señalar que la salud es la base del desarrollo, la seguridad, la estabilidad económica y la resiliencia social”. Este compromiso, junto con la cooperación regional, dijo, se comenzarán a materializar en 2026 y en los años siguientes a través del nuevo Plan Estratégico OPS 2026–2031, aprobado por los Estados Miembros de la Organización en septiembre de 2025.