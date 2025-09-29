¿Puedo ir a la cárcel por no pagar una deuda? La verdad detrás del mito

Armando debe cerca de 60,000 pesos a una tienda departamental y lo que gana le es insuficiente para hacer frente a esta deuda. En mayo cayó en mora e inmediatamente comenzaron las amenazas, entre ellas la posibilidad de ir a la cárcel si no liquidaba el saldo pendiente.

No se niega a pagar, sólo que busca una reestructura de crédito acorde a lo que gana; ésta aún no llega. ¿Puede ir a prisión por este adeudo?

Cómo él, millones de personas deben su tarjeta de crédito, hipoteca, auto o algún préstamo personal o de nómina.

Según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi), 36.2% de la población de 18 años y más tiene algún tipo de deuda. De ese universo, 17.1% consideró que el nivel de endeudamiento es alto o excesivo y 48.9% lo percibe moderado.

Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, deja en claro que ninguna persona puede ir a cárcel por una deuda civil, es decir, aquella que se tiene con un particular, como son banco, caja popular, agencia automotriz, tienda departamental, usurero o agiotista.

“A los cobradores les encanta amenazar a las personas diciéndoles que si no pagan los van a meter a la cárcel, la gente ya se imagina con su traje naranja porque no pagó la tarjeta de crédito, el préstamo, el coche o la hipoteca. ¿Esto puede ser posible? No. El articulo 17 constitucional lo señala claramente, nadie podrá ir a prisión por deudas de carácter civil", expone.

Adeudar 1,000 pesos, un millón, 10 millones o 20 millones no es causal para terminar recluso, “las deudas no son un delito, deber no es un delito”.

Sin embargo, exhorta a la gente a pagar sus obligaciones financieras, en función de sus posibilidades, para evitar otro tipo de consecuencias y medidas, como mala calificación en el Buró de Crédito y embargo, previa orden judicial.

¿Cuándo sí puedes ir a la cárcel?

Cuando se considera un delito patrimonial sí puede haber prisión, dice el licenciado David Cordero.

Por ejemplo, un fraude por proporcionar información falsa para obtener algún crédito. También emitiendo un cheque sin fondos o por apropiación indebida, es decir, si vendes los bienes antes de liquidarlos. “Todo esto se puede considerar fraude, de acuerdo al artículo 386 del Código Penal Federal” , comenta el especialista.

González añade que también podrías ser preso por adeudos al gobierno, particularmente al fisco, pero con un proceso previo de análisis que concluya en fraude.

