Sheinbaum inaugura central de ciclo combinado El Sauz II en Querétaro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación la Central de Ciclo Combinado (CCC) El Sauz II “Josefa Ortiz Téllez Girón”, ubicada en Pedro Escobedo, Querétaro, una infraestructura que aportará 269 megawatts (MW) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y beneficiará a más de 4 millones de personas, en un contexto de creciente demanda energética en la región del Bajío.

Durante la inauguración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esta central forma parte de un paquete de proyectos que, junto con las CCC Salamanca I, en Guanajuato, y Villa de Reyes, en San Luis Potosí, suman una capacidad adicional de 1,677 MW incorporados este año al SEN.

Asimismo, la titular del Ejecutivo federal recordó que en las administraciones pasadas hubo intentos de privatizar a CFE, proceso que se revirtió, afirmó, con reformas impulsadas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Estas reformas establecen que 54% de la generación eléctrica debe estar a cargo de la CFE y el 46% restante de empresas privadas, con el objetivo de preservar la soberanía energética y garantizar la atención en situaciones de emergencia, como ocurrió durante las lluvias de octubre pasado.

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, subrayó que la meta del gobierno federal es asegurar el acceso a energía suficiente, asequible y limpia, y detalló que a lo largo de la actual administración se incorporarán 29,000 MW adicionales al SEN mediante inversiones por 45,000 millones de dólares.

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, señaló que Querétaro registró en 2025 una demanda máxima de 1,535 MW frente a una capacidad instalada de 723 MW, brecha que comenzará a cerrarse con la entrada en operación de El Sauz II y otros proyectos en la región.

Supervisa tren

En otra visita en el mismo estado, la presidenta de México supervisó la construcción del Tren México-Querétaro, la cual lleva un avance de 8 por ciento.

Gustavo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, detalló que la obra se fragmentó en 12 tramos para realizar su construcción de manera simultánea.

Posteriormente, la mandataria también dio informe sobre el tren de pasajeros Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cuál estará listo en el primer trimestre del 2026.

“Hoy hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas (…) Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México”, explicó.

Estas dos obras, forman parte del proyecto de rescate de trenes de pasajeros que mantiene el gobierno actual y se inició en el sexenio pasado.

Por su parte, Andrés Lajous Loaeza, titular la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, explicó que este ramal tiene una longitud de 23.7 kilómetros, con seis estaciones y una terminal. El recorrido desde Buenavista hasta el AIFA será de alrededor de 43 minutos, con un intervalo de 15 minutos entre un tren y otro en cada estación.