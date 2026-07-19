Acuñarán nueva moneda de 10 pesos: ¿qué pasará con las piezas que circulan actualmente?

¡Es oficial! La Casa de Moneda de México (CMM) acuñará una nueva moneda de 10 pesos a partir de este año. El centro de la nueva pieza dejará de fabricarse con alpaca plateada (cobre, níquel y zinc) y, en su lugar, se ocupará acero recubierto de níquel, dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las unidades que empezarán a fabricarse mantendrán su forma, imagen y color y el cambio sólo será en los materiales de acuñación.

En febrero pasado, la SHCP informó que la fabricación de las monedas de 10 pesos cambiaría en lo relativo a sus insumos. La parte central podría fabricarse con distintas aleaciones, como plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel.

“Estas piezas seguirán reflejando la historia del México profundo a través del metal, pero con una evolución necesaria: optimizar su fabricación, reforzar la seguridad antifalsificación e incorporar elementos tecnológicos más complejos”, comentó en ese entonces.

En días pasados, la dependencia confirmó que el material será acero recubierto de níquel. “La aleación mencionada ha sido considerada por esta Secretaría la más adecuada de entre las opciones comprendidas”, expuso en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Cuándo entra en circulación la nueva moneda?

Hacienda dio a conocer que las nuevas piezas se empezarán a acuñar a partir del ejercicio 2026, una vez que se realicen los ajustes técnicos correspondientes. Sin embargo, no precisó cuándo comenzarán a circular.

¿Qué pasa con la actual moneda de 10 pesos?

La puedes seguir usando de manera cotidiana, sin ninguna restricción, hasta que sean retiradas del mercado.

“Las monedas de 10 pesos, cuya composición metálica se sustituye, continuarán con el poder liberatorio (facultad legal que otorga el Estado a una moneda para extinguir una deuda) …, hasta que sean retiradas de la circulación por el Banco de México”, expuso la dependencia.

Menor costo y más tecnología

En diciembre pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes que modifican las características de las piezas de 10 y 20 pesos, en una actualización que busca modernizar el sistema monetario del país y optimizar los costos de producción.

El dictamen que reforma la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos establece que México contará con una nueva moneda de 20 pesos con diseño genérico y características estandarizadas, además de incorporar cambios en los materiales de la moneda de 10 pesos.

En el caso de la moneda de 10 pesos, los diputados aprobaron agregar la opción de utilizar acero recubierto de níquel para fabricar su núcleo.

Esto, con la finalidad de contar con materiales alternativos que permitan reducir el costo del proceso de producción, sin modificar su apariencia en cuanto al diseño de sus grabados, ni alterar sus propiedades de forma, tamaño y las características de su canto.

Lo anterior, considerando la posibilidad de que se presenten variaciones en el precio de los metales que se utilizan actualmente para su fabricación, o que se desarrollen nuevas técnicas de producción que favorezcan la acuñación en determinado metal.

La iniciativa aprobada también señala que, en la industria de las monedas, se han desarrollado nuevas tecnologías y materiales para acuñar signos monetarios a menores costos, sin menoscabar su durabilidad y que, a su vez, permiten hacer uso de nuevos elementos de seguridad, en particular, de la firma electromagnética. Esta firma depende principalmente de la composición metálica de las monedas y brinda considerables ventajas para su uso y autenticación en equipos de pago automatizado y clasificadores de monedas.

En 2023, el Banco de México y la CMM realizaron pruebas enfocadas en evaluar la factibilidad y conveniencia de utilizar acero recubierto de níquel en la producción de monedas mexicanas de 10 pesos.