¿Cuándo se pone el árbol de Navidad? Esta es la fecha ideal según la tradición

La temporada navideña suele comenzar cuando el árbol, las luces y los adornos toman su lugar en casas, oficinas y comercios.

Aunque cada familia decide cuándo iniciar este ritual, la tradición católica marca un día concreto que, año con año, sirve como referencia para quienes desean mantener vivo el sentido espiritual de estas fechas: el Primer Domingo de Adviento.

La tradición detrás de la fecha

El árbol de Navidad se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la temporada y para muchas familias, colocarlo significa abrir un periodo de reunión, alegría y preparación emocional para el cierre del año.

Desde el enfoque religioso, este acto tiene un significado aún más profundo, pues coincide con el inicio del Adviento, un tiempo litúrgico que invita a la reflexión y a preparar el corazón para celebrar el nacimiento de Jesucristo.

De acuerdo con el semanario católico Desde la Fe, poner el árbol en el Primer Domingo de Adviento es una tradición extendida en hogares católicos porque representa el arranque de cuatro semanas de preparación espiritual y durante este periodo, el árbol acompaña a las familias en un tiempo de espera activa y celebración.

¿Cuándo inicia el Adviento este 2025?

El Adviento cambia cada año, pero siempre comienza cuatro domingos antes del 25 de diciembre. En 2025, la fecha oficial de inicio es el 30 de noviembre, día en que se celebra el Primer Domingo de Adviento.

Esto significa que el Adviento 2025 abarcará del 30 de noviembre al 24 de diciembre, ofreciendo el periodo completo que marca el calendario litúrgico.

Entonces, ¿cuándo poner el árbol de Navidad este 2025?

Siguiendo la tradición católica, el mejor día para poner el árbol de Navidad en 2025 es el domingo 30 de noviembre, coincidiendo con el Primer Domingo de Adviento.

Colocarlo en esta fecha permite aprovechar plenamente las cuatro semanas de preparación espiritual y, al mismo tiempo, marcar el inicio del ambiente festivo en casa o en el trabajo.

Para muchas familias, este momento se convierte en una actividad especial que fortalece los lazos afectivos y da sentido al arranque de la temporada decembrina.