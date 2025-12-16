GAC, de la expansión SUV con Emzoom a la Electrificación de Lujo

La incursión de GAC Group, con sus submarcas GAC, AION y HYPTEC celebran dos años en México y consolidan su presencia en el segmento de los SUV más populares, marcando la pauta en la electrificación, desde la movilidad urbana hasta el lujo extremo.

En un movimiento estratégico, GAC México ha pasado de ofrecer solo dos modelos a una robusta gama de diez vehículos y 35 distribuidores.

Su SUV se vuelve más accesible

El Emzoom se ha establecido como el vehículo más vendido de la marca GAC en México, una hazaña que ahora busca reforzar con la adición de dos nuevas versiones de entrada: GB y GL. Este movimiento inteligente no solo amplía la base de clientes potenciales, sino que también ofrece un acceso más democrático a un modelo que ya es reconocido por su diseño audaz y tecnología.

El vehículo más vendido de la firma china se actualiza y mejora su oferta en nuestro mercado con la llegada de más versiones un mayor rango de precios.

Las versiones GB y GL (con precios de $398,900 pesos y $449,900 pesos, respectivamente) se distinguen por la parrilla exclusiva Star Diamond, manteniendo la estética futurista gracias a los faros led Laser-eye y las luces traseras Light Dart. Aunque son las variantes de entrada, el habitáculo no escatima en equipamiento. Ambas conservan la imponente pantalla central de 14.6 pulgadas y un diseño interior que prioriza la consola orientada al conductor y el uso de materiales tipo cuero. Esta consistencia garantiza una experiencia de usuario cómoda y actual desde el primer nivel de equipamiento.

Por su parte, las versiones tope de gama, GT ($489,900 pesos) y GT Racer ($519,900 pesos), elevan la apuesta con nuevos colores exclusivos (rojo y negro) y tecnología de punta. Ahora integran la función de estacionado automático, cámara 360°, clúster digital y un completo paquete de asistencias al conductor (ADAS), que incluye control crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia y luces automáticas.

Todas las versiones mantienen la agilidad de manejo característica gracias a su motor 1.5 litros turbo acoplado a una transmisión WDCT de 7 velocidades, ofreciendo una combinación óptima de respuesta y suavidad tanto en la ciudad como en carretera.

AION UT, pilar eléctrico para la movilidad inteligente

En el frente de la electrificación masiva, AION, la división EV de GAC, introduce el AION UT, un city car diseñado específicamente para la movilidad urbana moderna. Este es el tercer modelo eléctrico de AION en México, uniéndose al sedán AION ES y al SUV AION Y.

El AION UT se asienta sobre la plataforma eléctrica AEP 3.0 y, a pesar de su clasificación como city car, sorprende con una distancia entre ejes de 2,750 milímetros y una longitud total de 4.27 metros, que se traduce en un espacio interior notablemente amplio para cinco pasajeros. Su diseño, desarrollado en Milán, prioriza la practicidad, eliminando el túnel central para mejorar el confort. A nivel tecnológico, ofrece una pantalla táctil de 14.6 pulgadas y clúster digital.

Pensado para la movilidad urbana, el tercer modelo eléctrico ofrece una carrocería que prioriza el espacio interior y la practicidad. El precio arranca en los 420 mil pesos.

La seguridad es un punto clave. Utiliza una estructura de acero de alta resistencia y una batería LFP de 44 kWh diseñada para resistir perforaciones. El tren motriz es compartido en sus dos versiones, Standard ($419,900 pesos) y Elite ($459,900 pesos), entregando 134 hp y una autonomía cercana a los 420 kilómetros bajo el ciclo NEDC. Mientras que la versión Standard se enfoca en flotillas y la eficiencia operativa, la Elite añade equipamiento como purificador de aire, cámara 360°, asiento eléctrico y sensores de lluvia.

El AION UT, ya considerado candidato a los World Car Awards 2026, refuerza la visión de AION como un actor estratégico en el ecosistema global de vehículos eléctricos.

HYPTEC HT, el lujo eléctrico exclusivo

En el extremo superior del mercado, GAC introduce la marca HYPTEC con su modelo HT, reservado para un grupo selecto de clientes. Con un precio de $990,900 pesos, el HYPTEC HT no es simplemente un vehículo; es una declaración de prestigio.

Su diseño es inmediatamente llamativo, destacando por las espectaculares puertas de alas de gaviota. El interior es un santuario de lujo artesanal: piel Nappa, asientos con funciones de masaje, calefacción, ventilación, y la capacidad de reclinarse hasta 180°. La experiencia acústica es de inmersión total gracias a un sistema de sonido Dolby Atmos 7.1.2 con 22 bocinas.

Creado para el segmento del mercado en donde se le da preferencia al diseño exterior y a una imagen llamativa, este vehículo sorprende por sus alas tipo gaviota.

A nivel de desempeño, este SUV de lujo es impulsado por un motor eléctrico de 180 kW (241 hp) que le otorga una autonomía de 445 km bajo la estricta norma WLTP, alimentado por una batería de 72.7 kWh compatible con carga rápida DC CCS2. Su suspensión independiente de doble horquilla y multilink de cinco brazos asegura un rodar suave, complementado por sistemas ADAS avanzados y un ecosistema digital con una pantalla táctil de 14.6 pulgadas y conectividad inalámbrica. La comercialización limitada de unidades en México subraya su carácter exclusivo y de alta distinción.

Finalmente, la estrategia de expansión de GAC se completará en el primer trimestre de 2026 con la llegada del GS7 PHEV, un SUV con motorización híbrida enchufable, asegurando que la marca cubra prácticamente todos los nichos del mercado con la tecnología de movilidad más actual.