Mexicanos se suman a TETR College of Business, escuela que forma emprendedores

Emprender exige resiliencia, pasión y determinación para alcanzar los objetivos. Con el propósito de fortalecer estas habilidades y dotar a los jóvenes de herramientas prácticas para crear negocios, surgió TETR College of Business, una escuela pionera en emprendimiento a nivel global.

Este año le da bienvenida a aspirantes a emprendedores de México como parte de su segunda promoción de estudiantes universitarios, en la que el 26% de los alumnos proceden de América Central y América Latina.

Esta escuela de negocios es conocida por ofrecer una experiencia de aprendizaje global e inmersiva. El programa abarca varios países como Dubái, India, Singapur, Malasia, Ghana, Argentina, Estados Unidos y Europa, cada semestre lleva a los estudiantes a un nuevo destino para estudiar en instituciones emblemáticas y crear una nueva empresa en el sector más relevante de ese país.

Levantamiento de capital para cubrir manutención de los estudiantes

La primera promoción de TETR lanzó 44 startups en su primer año, generando más de 324,000 dólares en ingresos y consiguiendo financiación de inversores ángeles. La promoción también recaudó recientemente casi 100,000 dólares en fondos a través de sus campañas de productos Kickstarter en Singapur y Malasia.

A principios de 2025, TERT anunció un fondo de becas de un millón de dólares para estudiantes mexicanos, lo que permitirá a los futuros líderes empresariales incorporarse a este programa empresarial, debido a que se cubren los gastos de matrícula durante cuatro años.

"Todos los estudiantes mexicanos que hemos tenido son un ejemplo de disciplina y espíritu emprendedor", afirmó Pratham Mittal, fundador de TETR College of Business. "Estamos seguros de que esta nueva promoción también inspirará y moldeará al conjunto del alumnado de TETR, aportando estas cualidades esenciales para el éxito a medida que se convierten en líderes preparados para emprender desde el primer día".

Emprendedores mexicanos

Uno de estos estudiantes de la segunda promoción de TETR es Patrick Rico, originario de Barcelona y la Ciudad de México, emprendedor mexicano y autor de éxitos de ventas dedicado a la superación personal y a inspirar a otros. Es un conferencista al estilo TED en la NASA que tiene una marca personal con más de 40,000 seguidores y fue jugador de tenis a nivel nacional, llegó a ocupar el puesto 34 en la clasificación de menores de 18 años.

"Estoy muy agradecido de haber descubierto muy joven quién soy y qué quiero en la vida. Sé que no estoy aquí para llevar una vida 'normal'. Cuando descubrí TETR, supe que ese era mi lugar. Un lugar desde el que causar un gran impacto en todo el mundo", afirma Patrick.

María Regina, de Veracruz, codirige un negocio mayorista y minorista que ayudó a crear desde cero, encargándose de todo, desde las compras hasta las ventas y la gestión, hasta lograr expandirse dos veces en seis meses y abastecer a las tiendas locales. "Cuatro años por delante para forjar mi propio camino, ser fiel a mí misma y convertirme en la mujer que sé que puedo ser", afirmó.

Sebastián C. Martínez, originario de Durango, es un exjugador de la selección nacional de baloncesto de México cuya trayectoria dio un giro transformador tras una lesión en el hombro que le obligó a interrumpir su carrera. Contra todo pronóstico, regresó a las canchas y se ganó un puesto en el baloncesto universitario estadounidense. Más tarde, pasó de trabajar en McDonald's a lanzar iniciativas empresariales en el ámbito del bienestar y los medios digitales, encarnando el espíritu de reinvención, determinación y resiliencia.

“Me gusta desafiar el statu quo”, dijo. “Creo sinceramente que los límites solo existen en la mente, y cualquiera puede transformar su realidad con la mentalidad adecuada. TETR es el siguiente capítulo en mi camino hacia el crecimiento, el impacto y la construcción de algo más grande que yo mismo”. El grupo también incluye estudiantes talentosos de Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica y Venezuela.

La composición de la segunda promoción de TETR College of Business refleja la diversidad de la población mundial. El 26 % de los estudiantes proceden de América Central y América Latina, seguidos de cerca por el 34 % procedentes del sur de Asia. El 21 % son de Estados Unidos y Europa, el 11 % de Oriente Medio y el norte de África, y el resto de estudiantes representan al sudeste asiático.

Esta mezcla tan diversa refleja la demografía mundial, con un 35 % de participación femenina y estudiantes procedentes de una amplia gama de disciplinas, entre las que se incluyen ciencias, economía, comercio y artes.

“TETR tiene en cuenta las necesidades de los jóvenes de hoy. Nuestros estudiantes encuentran que las experiencias multiculturales, las habilidades empresariales prácticas y las clases impartidas por altos ejecutivos de la Ivy League y de todo el mundo, como el Dr. Edward Rogers (ex NASA) y Kevyn Eva Norton (ex Microsoft), son más gratificantes que los exámenes y las conferencias tradicionales”, afirmó Mittal.

“Al conectar a los estudiantes con mentes brillantes, el estudiante aprende con el ejemplo y la excelencia, y puede aplicar conceptos teóricos a situaciones reales estableciendo empresas que funcionan durante su carrera”.

Pedagogía disruptiva

La naturaleza de la pedagogía disruptiva de TETR, centrada en el espíritu emprendedor y la experiencia en campus globales, refleja el creciente interés mundial por la educación emprendedora frente a las carreras universitarias tradicionales.

El plan de estudios de TETR incluye la puesta en marcha de una ONG en Ghana, el lanzamiento de una marca D2C en la India, prácticas durante el semestre y estancias de inmersión empresarial en compañías como Talabat, Emaar Properties y Emirates. Inmersiones culturales en lugares como la Semana de la Moda de Milán, la conferencia Black Hat USA para los mejores hackers del mundo, el Museo Nacional de Singapur, el Maracanã, el estadio de fútbol más importante de Brasil, y el Gold Souk, un mercado tradicional de Dubái, garantizan que los graduados tengan una visión empresarial global sin igual y experiencia práctica en la creación de siete empresas desde cero.

"Desde lanzar iniciativas de comercio electrónico en Dubái hasta abordar nuevas empresas tecnológicas en Silicon Valley, nuestros estudiantes recorren el mundo, creando negocios y generando un impacto tangible. Creemos que esa es la clave para dar paso a una nueva generación de líderes que realmente posean habilidades prácticas y experiencia global para crear negocios exitosos", afirmó Gangwar

Recientemente, TETR anunció el lanzamiento de la Maestría en Gestión y Tecnología (MiM-Tech), un programa de un año diseñado para dotar a profesionales en el inicio de su carrera, aspirantes a fundadores y sucesores de empresas familiares con las habilidades y la experiencia necesarias para crear, expandir y transformar empresas. Este programa se imparte en tres países: Emiratos Árabes Unidos, China y España, donde los estudiantes desarrollan sus propios negocios y realizan prácticas en empresas líderes de la región para impulsar sus carreras.