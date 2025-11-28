Solicita los recursos transferidos al Fondo de Pensiones en la Feria de Afores 2025 Guadalajara

Hoy comienza la Feria de Afores 2025 Guadalajara donde podrás realizar más de 40 trámites en un solo lugar. Entre ellos solicitar los recursos de tu afore si éstos ya fueron transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Durante el evento, que se llevará a cabo desde este 28 y hasta el 30 de noviembre, tendrás que visitar la ventanilla única del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Para realizar sus trámites, los asistentes deberán llevar los siguientes documentos: Identificación oficial, Número de Seguridad Social, CURP y comprobante de domicilio.

¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público creado por el gobierno federal para complementar la pensión de trabajadores y trabajadoras, y así garantizar mejores condiciones en la vejez.

Este fondo no sustituye a las afores; administra únicamente los recursos transferidos de personas de 70 años o más en el caso del IMSS, y 75 años o más para el ISSSTE, siempre que no mantengan una relación laboral activa ni hayan cotizado en el último año. Si una persona no cumple estos criterios, sus recursos permanecerán en la afore.

Aunque los recursos sean transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el titular y sus beneficiarios conservan el derecho a reclamarlos en todo momento. El dinero acumulado en la cuenta de ahorro para el retiro está seguro y puede solicitarse cuando se requiera, sin restricciones.

¿Qué recursos administra el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El Fondo gestiona los recursos provenientes de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), así como los fondos de la subcuenta de vivienda. Para saber si tus recursos fueron transferidos al Fondo, las afores deben entregar un estado de cuenta detallado con el movimiento y el saldo actualizado. Esta información también estará disponible en la aplicación AforeMóvil y en el portal AforeWeb.

Si te encuentras en esta situación, la Feria de Afores Guadalajara 2025 es un espacio ideal para realizar el trámite correspondiente y recibir orientación sobre la recuperación de fondos, así como sobre cualquier otro asunto relacionado con tu afore.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) ha devuelto 2,789 millones de pesos de ahorros para el retiro que estaban en cuentas inactivas en las afores, pero que tras ser transferidos al Fondo, fueron reclamados por sus dueños o beneficiarios.

De acuerdo con el último informe trimestral del Fondo, en abril-junio de 2025 se devolvieron 679.88 millones de pesos a trabajadores que cotizaron en el IMSS o ISSSTE y tuvieron una cuenta afore.

Con información de Sebastián Díaz Mora.