Supermercados franceses Coopératives U anuncian boicot a productos del Mercosur

El cuarto distribuidor francés, Coopératives U, anunció este martes que sus supermercados boicotearán los productos procedentes del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, tras calificar el bloque sudamericano de "Shein de la competencia desleal".

Este anuncio llega en pleno pulso entre Francia y la Comisión Europea para detener la firma esta semana de este acuerdo de libre comercio entre los 27 países de la UE y las naciones sudamericanas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

"No compraremos esos productos si llegan a Francia", declaró el presidente ejecutivo de Coopératives U, Dominique Schelcher. "No compraremos productos de Sudamérica desde el momento en que haya productos franceses equivalentes", agregó en la radio RMC.

"El Mercosur es como el Shein de la competencia desleal", subrayó en referencia al gigante asiático del comercio electrónico, muy criticado en Francia.

Los agricultores franceses temen el impacto en su sector de este acuerdo, que facilitaría la llegada a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

"Cuando se obliga a los agricultores a producir con un cierto número de normas y restricciones que son pesadas, pero pueden llegar productos con menos exigencias, es una forma de competencia desleal", estimó Schelcher. "Hay que protegerse", agregó.

Francia pide aplazar a 2026 la votación prevista esta semana por el Consejo de la UE del acuerdo comercial alcanzado en diciembre en Montevideo, antes de su eventual firma el sábado durante la cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

El lunes por la noche, el presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró a los dirigentes de la UE reunidos en Berlín su oposición a la firma de este acuerdo, que "por el momento" no permitiría "proteger a los agricultores franceses", dijo su entorno este martes.

La líder ultraderechista Marine Le Pen llamó al presidente a "decir no" al acuerdo, en lugar de pedir el aplazamiento del voto. "Está en juego la supervivencia de nuestra agricultura y, por tanto, la soberanía de nuestro país", agregó.

El gobierno francés enfrenta también una nueva oleada de protestas agrícolas por su política para frenar la propagación de la dermatosis nodular, que consiste en sacrificar todo el rebaño de reses cuando se da un único caso positivo de esta enfermedad animal.