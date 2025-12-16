México reporta sólo 1 caso de "súper gripe"; Salud llama a reforzar la vacunación

Ante la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la circulación de la variante de influenza H3N2 —conocida mediáticamente como “súper gripe”— en Europa y Estados Unidos, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en México únicamente se ha registrado un solo caso y descartó que exista, por ahora, un riesgo sanitario para el país.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la H3N2 no es una variante nueva ni extraordinaria, sino una subclasificación del virus de la influenza que ya está cubierta por la vacuna estacional disponible en México. Subrayó que la vacunación no sólo previene contagios, sino que reduce significativamente los casos graves y las hospitalizaciones.

Kershenobich Stalnikowitz detalló que esta variante se caracteriza por ser más contagiosa, pero responde adecuadamente a los tratamientos habituales, incluido el oseltamivir, del cual aseguró que existe abasto suficiente en el sistema de salud público. “No representa en este momento ningún problema para el país; se mantiene bajo vigilancia epidemiológica”, afirmó.

El titular de Salud destacó que la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada 2024–2025 es producida completamente en México y que hay dosis suficientes para cubrir a la población en riesgo.

Respecto a los grupos prioritarios, recordó que deben vacunarse todas las niñas y niños de 6 meses a 5 años, así como las personas de 60 años de edad o más. Además, llamó a proteger a quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, enfermedades pulmonares o cualquier condición que comprometa el sistema inmunológico.

Por otro lado, indicó que, actualmente, México registra un avance cercano al 50% en la cobertura de vacunación, por lo que el secretario exhortó a la población a acudir a los centros de salud. “El mejor sistema de salud es el que se enfoca en la prevención. Tenemos vacuna y tenemos tratamiento”, concluyó.