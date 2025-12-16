Ciudad del Carmen, alternativa turística ante crisis

A veces no hacer ruido no es estar quieto. Anónimo

Otra vez el petróleo en México da la nota negativa en un lugar, que lejos de verse favorecido con más de 40 años de exploración y explotación del hidrocarburo en la Sonda de Campeche, con toda la infraestructura de recursos humanos y talleres asentados en la Isla del Carmen, resulta que PEMEX no pagará los pendientes a proveedores pronto.

Los datos son duros y muy rudos, cuando describía hace unos en este espacio, la expresión de la realidad social, hay enojo, también hartazgo, pero sobre todo ese coraje por quedarse solos los que han dado su capital para brindar servicios a una empresa paraestatal en números rojos.

Ciudad del Carmen está atrapada en un mar de historias de promesas incumplidas, varios gobiernos de Campeche, han sido simple espectadores de la procesión del saqueo indiscriminado de petróleo a todo el mundo, incluido el que regala a los países aliados de Centro América en los años recientes, sin beneficios tangibles a los habitantes de la Isla.

La población de México y el mundo conoció el nombre de Carmen cuando la explosión del pozo Ixtoc, a finales los años setentas, varios derrames minimizados en su impacto ambiental, ni el resarcimiento a pesar de existir hasta una Comisión en la Cámara de Diputados, que sólo atiende la agenda personal y beneficios de sus integrantes.

Hoy el reto es mayúsculo, el debate no es sí hay crisis económica o no en el municipio más importante de Campeche, un Carmen sumido en la desesperanza y el abandono, migajas es lo menos que se afirma da Pemex, años sin pagar el predial y agua potable de sus unidades habitacionales al ayuntamiento; no hay poder humano que equilibre con beneficios a los habitantes, que no viven del petróleo, los precios de los productos y el impacto social.

Turismo es la palabra clave pero distante de ser aterrizada en los hechos, no hay inversionistas que le entren, porque no existe infraestructura ni mucho menos incentivos para detonar a largo plazo lo que pueda dejar dividendos a los prestadores de servicios, hoteles y restaurantes entre otros.

Educación para ser un destino turístico, porque se dijo hace 40 años cuando llegó la petrolera mexicana, el petróleo se agota, es un bien no renovable, ¿su explotación no alcanzará para pagar a los acreedores?, porque para que tenga Ciudad del Carmen turismo, de excelencia o mochileros, hay que transitar con los atractivos naturales en la laguna interior, las zonas de manglares, todo lo que conlleva invertir, no seguir con las reuniones infructuosas y estériles, entre políticos locales que vaya lucran con el tema.

Ya no es una población de 37 mil habitantes como en ese entonces, son cercanos a los 300 mil, más la población flotante, y siguen llegando en la aspiración al sueño guajiro de ganar dinero siendo empleado de plataforma.

En octubre pasado eran 1.64 millones de barriles diarios de petróleo los que produce México, más del 60% en la Sonda de Campeche, y la tendencia es a la baja, imposible rescatar a la isla de su crisis económica con estos datos, cuando en 1981-1982 eran de más de 3 millones de barriles; los excesos castigan al final del camino.

No más romanticismo, las cifras son contundentes, PEMEX no ha permitido facturar el año 2024, ¿Cuándo pagará a los que hoy están quebrados en Carmen?

ENTRE LÍNEAS

Cada día Donald Trump abre un nuevo frente de batalla desde el discurso republicano, una nueva orden ejecutiva puede ser una amenaza más a México en el tema de las drogas.