"Es más caro ser viejo que joven", por eso debes planear tu retiro desde temprana edad

En el marco de la inauguración del 11vo Encuentro de Educación Financiera Banamex y del Día Nacional del Adulto Mayor, es importante recordar la importancia de empezar a planear el retiro desde edades tempranas.

“En México, quienes nacieron en 1975 llegarán a su retiro con 15 años por vivir, de acuerdo con la expectativa de vida actual, es necesario reflexionar si ya planeamos nuestro retiro” sostuvo el director general de Banamex, Manuel Romo.

¿Los mexicanos planean el retiro?

De acuerdo con Julio César Cervantes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), existen 70 millones de cuentas individuales afore, lo que significa que cada familia en nuestro país tiene mínimo una cuenta de ahorro para el retiro.

Por su parte, Oscar Rosado, presidente de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), agregó que solamente 430,000 mexicanos cuentan con un Plan Personal para el Retiro (PPR) y destacó que es importante fortalecer ese ámbito.

“Existe un sesgo en el tema del retiro porque la mayoría de gente lo ve lejano y evita pensar en el tema”, explicó Rosado. Agregó que se debe planear desde temprano pues es más caro ser viejo que joven.

Las mujeres en desventaja hacía el retiro

Fortalecer el ahorro para el retiro es uno de los objetivos que tienen los distintos actores del sistema para el retiro, en ese sentido se han identificado algunos retos.

María del Carmen Bonilla, subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comentó que persiste una brecha de género importante en la tenencia de cuentas afore.

“Solamente 34% de las mujeres tienen una cuenta de ahorro para el retiro, contrastando con el 51% de tenencia que existe en la población masculina”, lamentó la subsecretaria de la SHCP. Dijo que se debe buscar un mayor acceso a trabajos formales para las mujeres.

Por su parte, Manuel Romo agregó que las cuentas afore cuyos titulares son hombres tienen 30% más ahorrado que las cuentas de mujeres.

La educación financiera va más allá de planear el retiro

Además de remarcar la importancia de ahorrar para la vejez, insistieron que, la educación financiera es fundamental para que la población tome buenas decisiones sobre su dinero en el presente y en el futuro.

“La educación financiera no sólo es el retiro, también es la tenencia de seguros, ahorro e inversiones” aclaró Bonilla. Insistió que se trata de un portafolio integral de herramientas financieras.

Por otro lado, Oscar Rosado puntualizó que una cosa es la seguridad financiera para el día a día y otra cosa es la estabilidad financiera y alcanzarla empieza con el registro de ingresos y gastos.