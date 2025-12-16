China cierra su investigación antidumping contra el cerdo de la UE con arancel de hasta 19.8%

China redujo drásticamente este martes los aranceles sobre las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea, por valor de más de 2,000 millones de dólares, en la resolución final de una investigación "antidumping" considerada en general una respuesta a los aranceles del bloque sobre los vehículos eléctricos chinos.

China impondrá aranceles de entre el 4.9% y el 19.8% a las importaciones de carne de cerdo del bloque durante un período de cinco años a partir de mañana miércoles, muy por debajo del 15.6%-62.4% impuesto en una decisión preliminar en septiembre, dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Se trata de un respiro parcial para los productores europeos, que dependen en gran medida del mercado chino para sus exportaciones de despojos.

"Este resultado refleja 18 meses de esfuerzos concertados para encontrar una solución negociada a este asunto y a otros conflictos comerciales entre China y la UE", dijo Even Rogers Pay, director de Trivium China, en Pekín.

"La rebaja de los tipos es una buena señal de que las negociaciones han sido constructivas, y no destructivas, para la relación", añadió.

La investigación "antidumping" de China, que comenzó en junio del año pasado, se considera en general una represalia por los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos y ha afectado a grandes exportadores de carne de cerdo como España, Países Bajos y Dinamarca.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas. China también ha llevado a cabo una investigación antisubvenciones sobre las exportaciones de productos lácteos de la Unión Europea y ha impuesto medidas "antidumping" al brandy de la UE. Estas medidas permiten a los exportadores evitar los aranceles si aceptan vender a un precio mínimo o por encima de él.

Las conversaciones entre ambas partes no han dado lugar hasta ahora a un acuerdo, aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, y el rey español, Felipe VI, han visitado Pekín en los dos últimos meses.

La UE está preocupada por los aranceles chinos a la importación de carne de cerdo

La Comisión Europea expresó este martes su preocupación por los aranceles recientemente anunciados por China sobre las importaciones de carne de cerdo de la UE, añadiendo que la investigación china se basaba en "alegaciones cuestionables y pruebas insuficientes".

"La Comisión está examinando los derechos definitivos provisionales anunciados y está evaluando cuidadosamente toda la información disponible en relación con el cumplimiento de las normas de la OMC", dijo también la Comisión en un comunicado.