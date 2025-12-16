Las mujeres son fundamentales en la fuerza laboral del sector servicios

En México, la participación de las mujeres en el mercado laboral ha registrado avances, especialmente en el sector servicios, donde su presencia es más marcada en comparación con otros sectores productivos.

Incluso en algunas esferas como los servicios de salud y los servicios de esparcimiento las mujeres representan poco más del 60% del total del personal, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Pese a que la participación de las mujeres en servicios privados no financieros se ha aproximado a niveles cercanos a la paridad con los hombres, todavía existen importantes brechas en las condiciones de trabajo.

Las mujeres enfrentan mayor precariedad laboral, informalidad y también tienen ingresos medios más bajos que sus pares hombres.