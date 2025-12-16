Con cambios, diputados de Querétaro aprueban paquete económico para el 2026

Querétaro, Qro. Tras ser rechazado en la primera Sesión de Pleno y luego de hacer modificaciones, la LXI Legislatura de Querétaro aprobó el paquete económico del estado para el ejercicio fiscal 2026.

La noche de este lunes 15 de diciembre -cerca del tempo límite para votar el proyecto- los 25 diputados locales avalaron unánimemente los dictámenes de las iniciativas de Ley de Ingresos del estado y del Presupuesto de Egresos, también aprobaron la Miscelánea Fiscal y las Leyes de Ingresos de los 18 municipios.

Tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos del estado ascienden cada uno a 64,617.1 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 3.9% respecto al monto aprobado para el ejercicio fiscal 2025.

Durante la discusión de la iniciativa de Ley de Ingresos del estado, el diputado por Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, destacó que en los dictámenes -que fueron modificados en la Comisión de Planeación y Presupuesto- se hicieron ajustes al paquete económico enviado por el Poder Ejecutivo del estado y por los municipios.

Por tanto, enlistó, se añadieron los siguientes puntos:

Una partida de 365 millones de pesos más para municipios del semidesierto y de la sierra

Una partida de 100 millones más para infraestructura en zona serrana afectada por las recientes lluvias

Una bolsa de 20 millones de pesos para comunidades indígenas

30 millones de pesos para apoyos a discapacitados

También, agregó, una inversión de la fórmula que asigna recursos del IEPS a los municipios, en beneficio de demarcaciones menos favorecidas; la eliminación de diversos derechos y aprovechamiento sobre servicios que da el estado, en las que se planteaban incrementos.

De igual manera, una reducción presupuestal en dependencias estatales como la Secretaría Particular, Jefatura de Gabinete y en el gasto en comunicación social, con recorte de 20% respecto al documento original y que fue reconducido.

Además, rechazaron la solicitud de endeudamiento del municipio de San Juan del Río y el no aumento al servicio de recolección de basura en el municipio de Querétaro.

También, destacó, uno de los avances es el reconocimiento efectivo de la hacienda municipal, al permitir que los municipios otorguen subsidios en el impuesto predial y en el impuesto a traslado de dominio.

La diputada por Morena, Sully Yanira Mauricio Sixtos, declaró que el presupuesto del estado no es perfecto, pero permite avanzar y puede corregirse con vigilancia y fiscalización.

La diputada por Morena, Blanca Flor Benítez, hizo un llamado para exhortar al gobernador Mauricio Kuri González para que los 465 millones de pesos que se destinarán a los municipios serranos y semidesérticos no sean ejercidos a discrecionalidad, sino que atiendan los rezagos de las demarcaciones.

En este contexto, el gobernador se manifestó a través de sus redes sociales para reconocer a la Legislatura local. “Esta noche Querétaro tiene presupuesto de egresos para 2026, y reconozco por ello a la legislatura local: su responsabilidad, altura de miras y auténtico compromiso con el bien de las y los queretanos, ha conseguido llevar a buen puerto este proceso, permitiendo a los habitantes e instituciones de nuestro Estado entrar al 2026 con todo vigor”.

Antecedente del proyecto rechazado

Días antes, el 13 de septiembre, en Sesión de Pleno, se rechazó el proyecto del paquete económico del estado con 13 votos en contra de legisladores de Morena, PT y PVEM, aunado a 12 votos a favor de diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y del PVEM.

Ese día, el diputado por Morena, Edgar Inzunza Ballestero, refirió que se había llegado al pleno sin un consenso, destacando que la iniciativa de presupuesto era insuficiente, insensible, centralista y desigual; ahondó sobre la brecha que existe entre la Zona Metropolitana y el resto de municipios, por lo que solicitaron que la iniciativa regresara a la comisión dictaminadora.

En ese momento el diputado por el PAN y presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto, Luis Gerardo Ángeles Herrera, defendió la propuesta del gobierno estatal, argumentándolo como un paquete sólido que, consideró, respondía a las demandas de la sociedad; refirió que 75% de los ingresos son federales, 18% ingresos estatales y 7% es financiamiento propio.

Tras ser rechazado por mayoría, el dictamen regresó a la Comisión de Planeación y Presupuesto. Durante la noche del mismo sábado, sesionó la comisión -con una nueva conformación de integrantes que fue avalada ese día y que implicó el cambio de uno de los legisladores-, los tres integrantes aprobaron por unanimidad los proyectos de dictámenes del paquete fiscal para el ejercicio 2026 y las leyes de ingresos de los municipios. El diputado Ulises Gómez de la Rosa, informó que -en representación del bloque de Morena, PT y PVEM- plantearon 11 puntos.

Así, las nuevas propuestas avaladas por la comisión llegaron a sesión de pleno este lunes 15 de septiembre, previamente a su discusión ciudadanos afines a las principales fuerzas políticas se manifestaron al exterior del Congreso.