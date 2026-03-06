Instituciones con atención prioritaria: ¿qué servicios especiales ofrecen a adultos mayores?

Los adultos mayores son considerados población vulnerable debido a que reciben deficiente atención y discriminación en las instituciones financieras, lo que les dificulta acceder a servicios y productos adecuados. Además, son más propensos a ser víctimas de fraudes financieros: cargos no reconocidos y transferencias electrónicas no autorizadas.

Por ello la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) promueve principios básicos para su atención en las instituciones financieras. ¿Qué servicios especiales pueden recibir?

En México, 28% de las reclamaciones registradas en Condusef provienen de personas adultas mayores, por ello Oscar Rosado, presidente de la institución, declaró que elevar los estándares de atención es clave para un trato digno y eficiente en este sector vulnerable.

Servicio personalizado al cliente, incorporación de sillas de ruedas y botiquines de primeros auxilios en sucursales, reacomodo de oficinas para mejor movilidad, capacitación del personal para el trato, el uso de herramientas digitales para disminuir tiempos de fila y difusión de información segmentada forman parte de los aspectos calificados por la Condusef para este reconocimiento.

Ante ello, cualquier institución financiera que cumpla con el trato digno, atención libre de discriminación, asistencia y acompañamiento específico, así como accesibilidad en medios de atención para este sector de la población recibe la insignia Compromiso en la atención a personas adultas mayores.

Además, en palabras de Rosado, el sector de los adultos mayores es uno de los que más sufre estrés financiero en el país, junto con los jóvenes entre 20 y 30 años; al menos 33.4% de las personas de 65 años y más lo sufre, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI 2023).

¿Por qué es importante prestar atención especial a los adultos mayores en los servicios financieros?

El director general de Profuturo, Arturo García Rodríguez comenta que esta acreditación permite a los clientes que son personas adultas mayores reconocer instituciones que ofrecen servicios prioritarios, tener atención médica en filas si se requiere o interactuar con protocolos de accesibilidad para personas con baja movilidad.

“El momento cumbre de la vida de una persona es la jubilación, disfrutar del trabajo de toda una vida con dignidad, por ello debemos tener atención prioritaria con los adultos mayores”, indica.

Las condiciones anteriores son básicas para presentar un servicio eficiente y digno, según el directivo.

“Más que cumplir lineamientos, buscamos acompañarlas con empatía en decisiones fundamentales para su retiro, eliminando barreras y fortaleciendo su confianza en el sistema financiero”, sentencia García Rodríguez.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México residen 17 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 14 % de la población total del país.

“Un tercio de la población mexicana va a ser adulta mayor después del siguiente sexenio, esa parte va a requerir servicios y consideraciones especiales”, agregó el presidente de la Condusef.

Adicionalmente, Oscar Rosado aclara que, si cuidas algún familiar de la tercera edad, esta información puede ser útil para acompañarlo en trámites bancarios y checar instituciones certificadas que sí estén capacitadas para atenderlos adecuadamente.

¿Tienes dudas? Escribe a david.balanzar@eleconomista.mx