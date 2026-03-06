Marcha 8M: contingentes que participan y cómo saber a cuál sumarte

La Marcha 8M 2026 en la Ciudad de México se realizará este domingo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, y se partirá a mediodía desde puntos clave del centro de la capital como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución para caminar hasta el Zócalo.

Entre los contingentes que conformarán la movilización se encuentran agrupaciones feministas, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, colectivas por derechos reproductivos, mujeres con infancias y diversos colectivos sociales con consignas específicas.

Contingentes a los que puedes unirte

Si todavía no tienes claro a cuál contingente unirte, es importante que sepas que la marcha lleva un orden, el cual es de la siguiente manera:

Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes.

Descubierta con manta: organizaciones convocantes del 8M.

Mujeres con infancias, colectivas feministas, mujeres indígenas, así como colectivos trans.

Personas con discapacidad.

Universitarias.

Organizaciones populares.

Organizaciones sindicales.

Organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones políticas.

Muchos grupos difundieron sus puntos de reunión y horarios para que las personas interesadas se sumen a su bloque antes de comenzar con el recorrido central; aquí tienes algunos, sólo verifica la información y cuál va más con tus intereses: