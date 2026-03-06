Lectura 2:00 min
Marcha 8M: contingentes que participan y cómo saber a cuál sumarte
Conoce la convocatoria de algunos de los contingentes, así como el orden en que marcharán.
La Marcha 8M 2026 en la Ciudad de México se realizará este domingo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, y se partirá a mediodía desde puntos clave del centro de la capital como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución para caminar hasta el Zócalo.
Entre los contingentes que conformarán la movilización se encuentran agrupaciones feministas, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, colectivas por derechos reproductivos, mujeres con infancias y diversos colectivos sociales con consignas específicas.
Contingentes a los que puedes unirte
Si todavía no tienes claro a cuál contingente unirte, es importante que sepas que la marcha lleva un orden, el cual es de la siguiente manera:
- Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes.
- Descubierta con manta: organizaciones convocantes del 8M.
- Mujeres con infancias, colectivas feministas, mujeres indígenas, así como colectivos trans.
- Personas con discapacidad.
- Universitarias.
- Organizaciones populares.
- Organizaciones sindicales.
- Organizaciones de la sociedad civil.
- Organizaciones políticas.
Muchos grupos difundieron sus puntos de reunión y horarios para que las personas interesadas se sumen a su bloque antes de comenzar con el recorrido central; aquí tienes algunos, sólo verifica la información y cuál va más con tus intereses: