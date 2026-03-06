Buscar
Marcha 8M: contingentes que participan y cómo saber a cuál sumarte

Conoce la convocatoria de algunos de los contingentes, así como el orden en que marcharán.

Miles de mujeres conmemoran en la CDMX el 8M.Foto EE: Rocío Melgoza

Mónica Fuentes

La Marcha 8M 2026 en la Ciudad de México se realizará este domingo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, y se partirá a mediodía desde puntos clave del centro de la capital como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución para caminar hasta el Zócalo.

Entre los contingentes que conformarán la movilización se encuentran agrupaciones feministas, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, colectivas por derechos reproductivos, mujeres con infancias y diversos colectivos sociales con consignas específicas.

Contingentes a los que puedes unirte

Si todavía no tienes claro a cuál contingente unirte, es importante que sepas que la marcha lleva un orden, el cual es de la siguiente manera:

  • Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes.
  • Descubierta con manta: organizaciones convocantes del 8M.
  • Mujeres con infancias, colectivas feministas, mujeres indígenas, así como colectivos trans.
  • Personas con discapacidad.
  • Universitarias.
  • Organizaciones populares.
  • Organizaciones sindicales.
  • Organizaciones de la sociedad civil.
  • Organizaciones políticas.

Muchos grupos difundieron sus puntos de reunión y horarios para que las personas interesadas se sumen a su bloque antes de comenzar con el recorrido central; aquí tienes algunos, sólo verifica la información y cuál va más con tus intereses:

