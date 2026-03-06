Trump se reúne con ejecutivos de defensa para promover aumento de producción mientras EU ataca Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunió el viernes con ejecutivos ⁠de siete contratistas de defensa, mientras el Pentágono trabaja para reponer los suministros agotados por los ataques contra Irán y otras operaciones militares recientes.

La reunión subraya el impulso del Gobierno de ⁠Trump para reforzar las reservas de armas ⁠después de que la operación en Irán agotara las municiones.

"Acabamos de concluir una reunión muy positiva con las mayores empresas fabricantes de defensa de Estados Unidos, en la que hemos hablado de la producción y los calendarios de producción", afirmó Trump en una publicación en las redes sociales.

Según Trump, asistieron a la reunión empresas como Lockheed Martin, RTX, BAE Systems, Boeing , Honeywell Aerospace, L3Harris y Northrop Grumman.

Los negociadores del Pentágono no han podido llegar a un acuerdo con los grandes contratistas de defensa tan rápido como les gustaría, declaró un funcionario estadounidense a Reuters a principios de esta semana.

El Gobierno federal ha ido aumentando progresivamente la presión sobre los contratistas de defensa para que den prioridad a la producción frente a los pagos a los accionistas. Trump firmó en enero un decreto para identificar a los contratistas que se considera que no cumplen con los contratos y, al mismo tiempo, distribuyen beneficios a los accionistas.

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y las operaciones militares de Israel en Gaza, Estados Unidos ha reducido sus reservas de armas por valor de miles de millones de dólares, incluidos sistemas de artillería, municiones y misiles antitanque.

En una publicación en las redes sociales tras la reunión del viernes, Trump afirmó ⁠que las empresas habían acordado cuadruplicar la producción de ⁠municiones guiadas de precisión, pero aclaró que los ⁠esfuerzos para aumentar la producción comenzaron hace tres meses.

La demanda de sistemas de defensa aérea como el ⁠PAC-3 se ha disparado entre Estados Unidos y sus aliados en medio de las crecientes tensiones geopolíticas y el conflicto en Irán.

La reunión en la Casa Blanca también podría coincidir con la publicación de una solicitud de presupuesto suplementario de alrededor de 50,000 millones de dólares, que Reuters fue el primero en informar el martes.

El dinero se destinaría a sustituir las armas utilizadas en conflictos recientes, incluidos los de Oriente Medio. La cifra es preliminar y podría cambiar en función de ⁠la duración de la operación.

La solicitud suplementaria se sumaría a los 150,000 millones de dólares adicionales en gastos de defensa incluidos en el amplio «gran y hermoso proyecto de ley» de los republicanos.