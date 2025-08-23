Lectura 3:00 min
Acompañar a los adultos mayores: clave para prevenir fraudes y abusos digitales
Las nuevas modalidades de fraudes en línea van en aumento y han encontrado un sector vulnerable entre la población adulta mayor.
Las personas adultas mayores de la actualidad (2025) son parte de la evolución del ámbito tecnológico, conocen internet, la digitalización bancaria e incluso realizan transferencias y pagos de servicios a través de apps. Asimismo, son conscientes de la ciberdelincuencia, la cual afecta a todos los sectores de la sociedad, pero que ha encontrado mayor vulnerabilidad en este grupo de la población.
No se trata de que a los adultos mayores los rebase el mundo tecnológico, si no que por su edad buscan disfrutar el día a día sin estresarse de las constantes actualizaciones de los sistemas operativos, que a decir verdad, hasta en las generaciones más jóvenes causa apatía y frustración cuando sus equipos ya no permiten más renovaciones.
Te puede interesar
En este tenor, autoridades en materia de seguridad -como la SSPC y la Guardia Nacional- emiten recomendaciones para prevenir ilícitos como el fraude, robo de datos personales, bancarios, entre otros.
Como referimos, las nuevas modalidades de fraudes en línea van en aumento y sus principales víctimas se están direccionando hacia los adultos mayores, quienes están acostumbrados a interacciones sociales cara a cara e incluso llamadas de voz, y no tanto a la comunicación interpersonal e intrapersonal que ocurre a través de redes sociales.
Te puede interesar
Entre las estafas dirigidas a este sector de la población, se han detectado las falsas oportunidades de inversión, donde las personas que cometen fraudes en línea engañan a sus víctimas con promesas de altos rendimientos y bajo riesgo, o haciéndose pasar por asesores financieros o representantes de empresas falsas empleando estrategias para generar confianza y exigir a sus víctimas cantidades de dinero, para posteriormente desaparecer.
Otro método común es el fraude y robo con tarjetas bancarias que sucede cuando se recibe una llamada o mensaje por internet de un supuesto familiar o amigo que tiene un problema y pide con urgencia depositar una cantidad de dinero o los datos bancarios de la persona que atiende la llamada con el fin de extraer información bancaria del afectado.
Te puede interesar
En este contexto, y con el propósito de prevenir a la población sobre este tipo de delitos, los especialistas en ciberseguridad emiten las siguientes recomendaciones:
- Recuerda existen estafadores que se hacen pasar por familiares llamando por una supuesta emergencia, para solicitar depósitos a terceros.
- Apóyate de un familiar o persona de confianza para aprender a usar las aplicaciones bancarias.
- Evita proporcionar información personal ante llamadas de tu supuesto banco.
- Evitar compartir información personal, financiera o de salud con desconocidos.
- Antes de entregar dinero o generar una transferencia bancaria, solicitada por un familiar o amigo en dificultad, contactar a la persona por otras vías y verificar la información.
- Utilizar contraseñas seguras y fáciles de recordar, es recomendable usar combinaciones con letras y números.
- Al recibir una llamada del banco, proveedor de internet o institución, se sugiere colgar y establecer comunicación a través de números oficiales de la empresa o institución.
- Antes de invertir dinero, es muy importante analizar la inversión, verificar la autenticidad, consultar fuentes confiables y sospechar de empresas cuando la información no es clara y ofrece beneficios muy altos.
- Además, es importante mantener los dispositivos actualizados y protegidos con antivirus vigente, desconfiar de ofertas, premios o promesas que parezcan demasiado buenas para ser reales y evitar utilizar redes públicas o abiertas para garantizar la protección de los datos.