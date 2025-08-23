Acompañar a los adultos mayores: clave para prevenir fraudes y abusos digitales

Las personas adultas mayores de la actualidad (2025) son parte de la evolución del ámbito tecnológico, conocen internet, la digitalización bancaria e incluso realizan transferencias y pagos de servicios a través de apps. Asimismo, son conscientes de la ciberdelincuencia, la cual afecta a todos los sectores de la sociedad, pero que ha encontrado mayor vulnerabilidad en este grupo de la población.

No se trata de que a los adultos mayores los rebase el mundo tecnológico, si no que por su edad buscan disfrutar el día a día sin estresarse de las constantes actualizaciones de los sistemas operativos, que a decir verdad, hasta en las generaciones más jóvenes causa apatía y frustración cuando sus equipos ya no permiten más renovaciones.

En este tenor, autoridades en materia de seguridad -como la SSPC y la Guardia Nacional- emiten recomendaciones para prevenir ilícitos como el fraude, robo de datos personales, bancarios, entre otros.

Como referimos, las nuevas modalidades de fraudes en línea van en aumento y sus principales víctimas se están direccionando hacia los adultos mayores, quienes están acostumbrados a interacciones sociales cara a cara e incluso llamadas de voz, y no tanto a la comunicación interpersonal e intrapersonal que ocurre a través de redes sociales.

Entre las estafas dirigidas a este sector de la población, se han detectado las falsas oportunidades de inversión, donde las personas que cometen fraudes en línea engañan a sus víctimas con promesas de altos rendimientos y bajo riesgo, o haciéndose pasar por asesores financieros o representantes de empresas falsas empleando estrategias para generar confianza y exigir a sus víctimas cantidades de dinero, para posteriormente desaparecer.

Otro método común es el fraude y robo con tarjetas bancarias que sucede cuando se recibe una llamada o mensaje por internet de un supuesto familiar o amigo que tiene un problema y pide con urgencia depositar una cantidad de dinero o los datos bancarios de la persona que atiende la llamada con el fin de extraer información bancaria del afectado.

En este contexto, y con el propósito de prevenir a la población sobre este tipo de delitos, los especialistas en ciberseguridad emiten las siguientes recomendaciones: