Recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje debe regresar a promoción turística: hoteleros

Puebla, Pue. La Asociación Poblana de Hoteles y Moteles consideró que lo recaudado por el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) debería ocuparse para más promoción al ser sede de eventos nacionales para el próximo año, como es el Tianguis Turístico y una convención petrolera.

Manuel Domínguez Gabián, presidente del organismo, comentó que en este año se tienen que redoblar esfuerzos por acrecentar la imagen de Puebla no solo en las entidades sino en otros países, porque al menos el tianguis atraerá a empresas del sector turístico y visitantes que generan derrama económica.

Recordó que en la primera edición del Tianguis Turístico en Puebla, durante 2013, se tuvieron altas expectativas en que ayudara a posicionar a la entidad como destino, lo cual se logró "a medias", porque no hubo la continuidad, sobre todo cuando se dejó de destinar el ISH a seguridad en la gestión del entonces gobernador Miguel Barbosa.

Indicó que la recaudación de 60 millones de pesos por ese gravamen, es una cantidad importante que debe regresar a su origen de utilidad, pues en materia de seguridad pública hay fondos de donde obtener más recursos.

"El cobro del 3% del impuesto sobre hospedaje debe usarse para armar una campaña de promoción amplia para ayudar no solo a su sector sino a todos los prestadores de servicios poblanos, quienes han convertido a la actividad turística en una industria sin chimenea generadora de economía", comentó.

Ocupación hotelera cae

Aunque, dijo, la ocupación promedio cayó al 51% durante el primer semestre del presente año, incluso cinco puntos porcentuales menos respecto al mismo periodo del 2025, hay una oportunidad de mejorar esa cifra solo si hay más dinero en promoción.

"Desconozco cuánto se destine a la promoción del estado por parte de la Secretaría de Desarrollo Turístico, ya que se han manejado distintas cifras, y lo último que sé es que son 600 millones de pesos, pero no tenemos un dato oficial", comentó.

Domínguez Gabián mencionó que las autoridades deben aceptar que los planes cambiaron, y por ende se debe priorizar ese dinero para dinamizar más el turismo.

Consideró que en este momento el turismo va dando pasos importantes, pero en ingresos aún no se refleja como esperan los prestadores de servicio.

Aseguró que la recaudación del impuesto ha mejorado a partir de que se regularizó a las aplicaciones para rentar cuartos, departamentos o casas, a través de Airbnb, TripAdvisor, Booking y Vrbo y otras.