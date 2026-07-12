Del Mundial al Acuerdo con Europa: que el noveno lugar sea el piso, no el techo

México terminó noveno en el Mundial 2026. Por encima de Brasil, de Portugal, de Países Bajos, de Alemania, de Uruguay. Selecciones que durante décadas vieron a México desde arriba quedaron detrás en esta clasificación. Algo cambió en la forma de competir.

La fase de grupos perfecta e invicta que México consiguió por primera vez en su historia, más la victoria en dieciseisavos, le dieron ese noveno lugar en la clasificación general por puntos entre las 48 selecciones del torneo. Los ocho primeros lugares quedarán definidos por los equipos que avanzaron a cuartos de final. México se quedó a las puertas de ese grupo selecto.

Con la escala que usábamos en la escuela, el resultado obtenido por la Selección mexicana se ganó una calificación de MB (Muy Bien): cero goles recibidos hasta octavos y la mejor campaña de fase de grupos en la historia del Tri. Entrar a cuartos, a semifinales o a la final le habría valido la calificación de E (Excelente). El contraste con Qatar 2022 lo dice todo. Aquel equipo, con el "Tata" Martino al frente, se quedó en fase de grupos sin pena ni gloria y esa participación se ganó un NA (No Aprobado) con un lugar 22 de entre 32 equipos.

En esta ocasión la Selección compitió de tú a tú contra cada rival. Sin miedo, sin egos de por medio, con una identidad de equipo que se notó desde el primer partido. El proceso de preparación no siempre tuvo el respaldo de todos, fue además duramente criticado, y aun así sostuvieron el proyecto con carácter y convicción.

La Selección demostró algo que va más allá de la cancha: cuando México se prepara con seriedad, sostiene un proyecto a pesar de las críticas y compite sin complejos, los resultados llegan. Esa misma fórmula acaba de dar frutos en otro terreno. El Parlamento Europeo aprobó la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea. En pocos meses, casi todas las exportaciones mexicanas entrarán con arancel cero a un mercado de 27 países y más de 440 millones de consumidores, sin que un solo euro se quede en la aduana.

Los números acompañan. México figura entre los diez países que más inversión extranjera directa atraen en el mundo, según la UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo por sus siglas en inglés. El intercambio comercial con Estados Unidos alcanzó una cifra histórica de 839 mil millones de dólares y las exportaciones totales rompieron su propio récord con 723 mil millones.

Y aun así, un noveno lugar en comercio exterior o en atracción de inversión tampoco alcanzaría el aprobado que México necesita. Ese desempeño merece un Muy Bien. La meta tiene que ser el Excelente. El acuerdo con Europa abre la puerta, pero la puerta abierta no vende nada por sí sola. Falta que las empresas mexicanas la crucen, diversificar la oferta exportable y llevar inversión a regiones que hoy quedan fuera del mapa.

Este trabajo de negociación no salió solo. Detrás está el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su equipo de colaboradores, que sostuvieron la agenda durante años frente a un entorno global cada vez más complicado. Al igual que Javier Aguirre con la Selección, son muestra de lo que México puede lograr cuando quien está al frente ejerce un liderazgo responsable: prepara con rigor, sostiene el rumbo con carácter y asume las consecuencias sin buscar salidas fáciles.

Y regresando al mundial de fútbol y para ser honestos: México está hecho para más. Disfrutemos este momento, pero sin conformarnos. Un país con este talento, esta pasión y esta afición merece ir más lejos. Que este Mundial sea el piso, no el techo de lo que viene.

Gracias, Selección Mexicana. Gracias a los jugadores, a Javier Aguirre y a todo el cuerpo técnico por los grandes momentos que nos regalaron en este Mundial 2026.

*Experto en Políticas Públicas*