LA Galaxy vence 1-0 al América en amistoso con gol de Joseph Paintsil

Las Águilas del América cayeron 1-0 ante LA Galaxy la noche del sábado en un partido amistoso disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El conjunto de la MLS aprovechó una jugada a balón parado para marcar la diferencia y mantuvo su arco en cero durante los 90 minutos.

El único gol del encuentro llegó al minuto 26 por conducto del delantero ghanés Joseph Paintsil, quien definió a corta distancia tras un recentro de cabeza de Jakob Glesnes, luego de un tiro libre cobrado por Marco Reus.

Con esa anotación, el equipo dirigido por Greg Vanney tomó ventaja y logró conservarla hasta el silbatazo final frente a 18,812 aficionados, en el primer partido del Galaxy con público en casa en siete semanas.

Paintsil marcó la diferencia en la primera mitad

La jugada del gol comenzó con un servicio de Marco Reus al área. Jakob Glesnes ganó el balón por aire y lo dejó servido para Joseph Paintsil, quien no desaprovechó la oportunidad y venció al guardameta Rodolfo Cota para poner el 1-0 definitivo.

A partir de ese momento, el cuadro angelino administró la ventaja y evitó que el América encontrara espacios para igualar el marcador.

América utilizó un cuadro con varios titulares

El técnico de las Águilas apostó por una alineación con futbolistas habituales del primer equipo. Rodolfo Cota defendió la portería, mientras que Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vásquez y Christian Borja conformaron la línea defensiva.

En el mediocampo aparecieron Alan Cervantes, Erick Sánchez, Isaías Violante y Alexis Gutiérrez, quien fue sustituido al minuto 56 por Dagoberto Espinoza. En ataque iniciaron Raphael Veiga y Henry Martín.

Pese a contar con varios elementos experimentados, el conjunto azulcrema no consiguió romper la sólida actuación defensiva del Galaxy.

El Galaxy se prepara para el clásico ante LAFC

Tras este compromiso amistoso, el LA Galaxy volverá a concentrarse en la temporada regular de la MLS. Su siguiente compromiso será el viernes 17 de julio, cuando reciba al LAFC en una nueva edición de El Tráfico en el Dignity Health Sports Park.

Para el América, el encuentro sirvió como parte de su preparación de cara a sus próximos compromisos oficiales, luego de una gira de pretemporada por Estados Unidos.