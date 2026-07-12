Semifinales Mundial 2026: horarios y dónde ver EN VIVO Francia vs. España y Argentina vs. Inglaterra

El Mundial de 2026 entra en su etapa decisiva. Tras unos cuartos de final llenos de emociones, quedaron definidos los cuatro equipos que mantienen vivo el sueño de levantar la Copa del Mundo: Francia, España, Argentina e Inglaterra.

A partir del martes 14 de julio comenzarán las semifinales con dos enfrentamientos que muchos aficionados esperaban desde el inicio del torneo. Por un lado, Francia y España protagonizarán un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes del futbol europeo; por el otro, Argentina e Inglaterra reeditarán uno de los duelos con mayor historia en las Copas del Mundo.

Si no quieres perderte ninguno de estos encuentros, aquí te contamos los horarios y dónde verlos en vivo desde México.

Francia vs. España: horario y dónde ver EN VIVO

La primera semifinal enfrentará a dos selecciones que han mostrado un gran nivel a lo largo del torneo. Francia llega impulsada por un ataque encabezado por Kylian Mbappé, mientras que España presume la defensa más sólida del Mundial y buscará volver a una final con una generación liderada por Lamine Yamal.

El encuentro también representa un nuevo episodio de una rivalidad que ha crecido en los últimos años, luego de que España eliminara a los franceses en las semifinales de la Eurocopa y de la UEFA Nations League.

Fecha: Martes 14 de julio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Dallas (Arlington, Texas)

Dónde ver EN VIVO: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

Argentina vs. Inglaterra: horario y dónde ver EN VIVO

La segunda semifinal reunirá a dos potencias del futbol mundial en un duelo cargado de historia. Argentina llega después de eliminar a Suiza en tiempos extra gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, mientras que Inglaterra remontó a Noruega con un doblete de Jude Bellingham.

Además del boleto a la final, el partido revive una de las rivalidades más recordadas de los Mundiales, marcada por enfrentamientos memorables como el de México 1986 y la eliminación inglesa en Francia 1998.

Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Dónde ver EN VIVO: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

Solo cuatro selecciones siguen con vida

Las semifinales reúnen a cuatro campeones del mundo y a varias de las principales figuras del torneo. Francia buscará regresar a la final con Mbappé como líder ofensivo; España intentará confirmar el gran momento de su nueva generación; Argentina aspira a defender su corona con Lionel Messi al frente, mientras que Inglaterra quiere romper una espera de seis décadas para conquistar su segundo título mundial.

Los vencedores de estos encuentros disputarán la gran final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar el sábado 18 de julio en Miami.