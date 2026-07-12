El Niño en México: qué prevé el Gobierno sobre lluvias, ciclones y el nuevo sistema de alertas por celular

El fortalecimiento del fenómeno de El Niño marcará las condiciones meteorológicas en México durante la segunda mitad de 2026 y parte de 2027. El Gobierno federal anticipa un escenario con lluvias más intensas, mayor actividad ciclónica, más frentes fríos en invierno y un incremento de las olas de calor e incendios forestales hacia la próxima primavera.

Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración desarrolla un nuevo sistema de alertamiento por celular que permitirá avisar a la población sobre lluvias intensas, ciclones tropicales y otros fenómenos de riesgo.

¿Qué prevé el Gobierno sobre El Niño en México?

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que El Niño continuará fortaleciéndose durante la segunda mitad de 2026, impulsado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico.

De acuerdo con el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, existe 63% de probabilidad de que el fenómeno alcance una categoría muy fuerte, con un fortalecimiento previsto entre septiembre y octubre y un pico de intensidad hacia diciembre.

El aviso más reciente del Servicio Meteorológico Nacional también señala que las condiciones de El Niño persistirán hasta comienzos de la primavera de 2027, con una probabilidad del 97%, mientras que existe un 81% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre, lo que lo colocaría entre los episodios más intensos registrados desde 1950.

¿Cómo cambiará el clima en los próximos meses?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un panorama de los posibles efectos que tendría El Niño sobre el territorio nacional.

Entre los principales escenarios previstos destacan:

Julio y agosto: lluvias por debajo del promedio en el noreste, sur y sureste del país.

A partir de octubre: aumento de las precipitaciones, con acumulados normales o superiores al promedio en distintas regiones.

De noviembre a febrero: mayor frecuencia de frentes fríos.

Durante la primavera de 2027: incremento de las temperaturas, olas de calor, mayor riesgo de incendios forestales y afectaciones en la calidad del aire.

Las autoridades también prevén una temporada con ciclones tropicales más activos, debido a la mayor energía disponible en el océano Pacífico.

Gobierno alista alertas por celular para lluvias y ciclones

Como parte de las medidas preventivas, Sheinbaum informó que el Gobierno federal trabaja en un sistema de alertamiento que enviará mensajes directamente a los teléfonos celulares para advertir sobre fenómenos meteorológicos peligrosos.

La plataforma estaría lista en aproximadamente dos meses y funcionará mediante distintos niveles de riesgo.

Alerta naranja: notificará una alta probabilidad de lluvias intensas e incluirá recomendaciones preventivas.

Alerta roja: se activará cuando exista un ciclón confirmado que represente un riesgo para la población e incorporará instrucciones para resguardarse y evitar desplazamientos.

En una primera etapa, el sistema operará en las zonas costeras, donde el impacto de ciclones tropicales suele ser mayor, para posteriormente extenderse al resto del país.

¿Qué es El Niño 3.4?

Durante la presentación, especialistas explicaron que El Niño 3.4 es una región del océano Pacífico tropical utilizada como referencia internacional para medir la intensidad del fenómeno de El Niño.

Cuando la temperatura superficial del mar en esa zona permanece por encima de su promedio durante varios meses, se alteran los patrones atmosféricos que regulan la lluvia, la temperatura y los vientos en distintas regiones del mundo.

El SMN informó que actualmente la anomalía de temperatura en la región Niño 3.4 se ubica en +1.2 °C, reflejando el fortalecimiento del fenómeno, el cual continuará intensificándose durante los próximos meses.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron mantener seguimiento a los pronósticos y avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y Conagua, especialmente durante la temporada de lluvias y ciclones, cuando podrían presentarse eventos meteorológicos de mayor intensidad.