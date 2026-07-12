Toyota y el traslado de producción a EU: 6 claves que resumen qué pasará con sus plantas en México

Toyota Motor Corporation anunció que transferirá parte de su producción en México hacia Estados Unidos. Aunque el anuncio ocurre después de que “Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual”, la compañía de fabricación de automóviles japonesa sostuvo que se trata de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales.

Esta decisión genera incertidumbre sobre el futuro de Toyota en México, así como las repercusiones que pudieran existir para la industria automotriz.

Por ello, resumimos algunas claves sobre qué pasará con la compañía nipona en territorio nacional:

1.- Recordemos que Toyota cuenta con dos plantas en México: Una ubicada en Tijuana, Baja California, y la otra en Apaseo el Grande, Guanajuato.Las dos plantas generan cerca de 5,000 empleos directos, toda vez que la ubicada en Tijuana tiene una fuerza laboral de poco más de 2,000 trabajadores, pero la que se encuentra en Guanajuato cuenta con 2,800 empleados.

2.- Ambas plantas fabrican la pick-up Tacoma -incluso las versiones híbridas- cuyo vehículo es el segundo más exportado por la industria automotriz de México con 24,558 unidades enviadas hasta mayo del 2026.

3.- Ahora bien, la automotriz japonesa anunció este lunes que invertirá 3,600 millones de dólares en su planta de San Antonio, Texas, para ampliar la manufactura en Estados Unidos, que incluye la construcción de una segunda línea de montaje de vehículos.

4.- De acuerdo con Toyota México, el traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata , sino que ésta iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030, y una vez que se cumpla la fecha acordada, analizará el futuro que tendrá la planta.En este tenor, el anuncio “se refiere al traslado de una línea de producción y no al cierre de la planta”, toda vez que Baja California mantiene una de las plataformas manufactureras más sólidas del país.

La reacción de la presidenta de México

5.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, minimizó la reestructuración global anunciada por Toyota tras sostener que su decisión no representa una afectación mayor para el país.