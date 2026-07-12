Resultados UNAM 2026: cuándo salen y cómo consultar si fuiste admitido a licenciatura

Miles de aspirantes que presentaron el examen de selección para ingresar a una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) están a la espera de conocer su resultado. La institución ya confirmó la fecha oficial en la que publicará los puntajes, además de los requisitos que deberán tener listos para consultar si fueron admitidos.

Si participaste en el Concurso de Selección a Licenciatura 2026, esto es lo que debes saber sobre la publicación de resultados, dónde revisarlos y cuáles son los siguientes pasos del proceso.

¿Cuándo salen los resultados de la UNAM 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del Concurso de Selección a Licenciatura 2026, los resultados serán publicados el 17 de julio de 2026.

Hasta el momento, la UNAM no ha informado una hora específica para la liberación de los resultados. Sin embargo, en procesos anteriores la consulta ha estado disponible desde los primeros minutos del día, por lo que se recomienda a los aspirantes mantenerse atentos a los canales oficiales de la universidad.

La máxima casa de estudios reiteró recientemente que la publicación de los resultados se mantiene sin cambios y confirmó que el proceso continuará conforme al calendario establecido.

¿Qué necesitas para consultar tu resultado?

Para evitar contratiempos el día de la publicación, la UNAM recomienda tener a la mano la información utilizada durante el registro al concurso.

Los aspirantes deberán contar con:

Correo electrónico registrado durante el proceso de inscripción.

Contraseña de acceso a la plataforma.

Cita de examen.

Datos de acceso a "Tu Sitio".

Conservar estos documentos facilitará el ingreso al sistema y permitirá consultar el resultado sin inconvenientes.

¿Dónde consultar los resultados de la UNAM 2026?

La consulta se realizará exclusivamente a través del portal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Los aspirantes deberán ingresar al sitio oficial de la DGAE y acceder al apartado "Tu Sitio" con el correo electrónico y la contraseña registrados durante la inscripción.

Una vez dentro del sistema, deberán seleccionar la opción "Resultados Concurso Licenciatura 2026", donde podrán conocer:

Su puntaje obtenido.

El diagnóstico de su examen.

El resultado del proceso de selección.

¿Qué sigue después de revisar los resultados?

Quienes continúen con el proceso de ingreso deberán realizar diversos trámites establecidos por la UNAM.

Entre ellos se encuentran:

Presentar el examen de inglés en línea.

Completar la hoja de datos estadísticos.

Obtener e imprimir el comprobante de la "Cita para la Entrega Documental", que será necesario para las siguientes etapas del proceso de inscripción.

La universidad recomienda verificar con anticipación que las credenciales de acceso funcionen correctamente y conservar toda la documentación generada durante el concurso.

Denuncia por presuntas irregularidades durante el examen

En un comunicado, la UNAM informó que durante la segunda jornada del examen de ingreso a licenciatura participaron 158 mil 712 aspirantes, quienes, en su mayoría, realizaron la evaluación sin contratiempos.

No obstante, la institución detectó acciones contrarias a la convocatoria, entre ellas presuntas prácticas fraudulentas relacionadas con personas y empresas que ofrecieron servicios para presentar el examen de manera irregular.

Ante estos hechos, la universidad presentó el 3 de julio una denuncia penal ante las autoridades competentes para que se investiguen y, en su caso, se sancionen las conductas que pudieran constituir delitos.

La UNAM subrayó que actuará de manera enérgica contra cualquier acción que afecte la integridad del proceso de admisión y reiteró su compromiso con la honestidad académica. Asimismo, confirmó que, pese a estas investigaciones, los resultados del Concurso de Selección a Licenciatura 2026 se publicarán el 17 de julio, como estaba previsto en el calendario oficial.