Argentina vs Inglaterra: las viejas batallas en el Mundial

Argentina e Inglaterra lucharán el miércoles en Atlanta por el pase a la final del Mundial 2026. Será una nueva batalla entre enconados adversarios, que protagonizan una de las mayores rivalidades del fútbol.

1962 - Partido de primera ronda en Rancagua, Chile

Inglaterra ganó 3-1 en un encuentro que no tuvo ninguna de las polémicas de los posteriores cruces entre ambos equipos.

Los Tres Leones llegaron a los cuartos de final, donde cayeron 3-1 ante Brasil, mientras que la Albiceleste quedó eliminada en la primera ronda.

1966 - Cuartos de final en Wembley, Inglaterra

Un partido áspero, marcado por algunas entradas muy duras de los argentinos, que tuvieron a su capitán, Antonio Rattín, expulsado por protestar. El volante tardó casi 10 minutos en abandonar el campo.

Argentina se defendió con muchos hombres y le complicó el encuentro a los locales, antes de que Geoff Hurst marcara el gol de la victoria 1-0.

El técnico inglés, Alf Ramsey, se mostró tan indignado por las tácticas argentinas que calificó al equipo visitante de "animales" y prohibió a sus jugadores intercambiar camisetas con sus rivales.

Los Tres Leones, con Gordon Banks, Bobby Moore y Bobby Charlton, ganaron luego su primera y única Copa del Mundo.

1986 - Cuartos de final en el Estadio Azteca, Ciudad de México

El partido en el Estadio Azteca es recordado por el gol de la Mano de Dios de Diego Maradona, pero también por el Gol del Siglo.

En el tanto que causó una herida que todavía no cicatriza, Maradona golpeó el balón con el puño por encima del portero inglés, Peter Shilton, para dar a los sudamericanos una ventaja de 1-0.

No hubo polémica con la segunda anotación del Pelusa, considerada la mejor diana en la historia de los Mundiales: recibió el balón cerca de la línea del medio campo, eludió a cinco adversarios y sus desesperados intentos de quitarle el balón y envió la pelota al fondo de la portería tras esquivar a Shilton.

Gary Lineker recortó distancias, pero Argentina aguantó para lograr una victoria 2-1 y acabar conquistando el torneo.

El juego ganó gran simbolismo con el paso del tiempo en el país sudamericano, que cuatro años antes había perdido la Guerra de las Malvinas con Inglaterra.

1998 - Partido de octavos de final en Saint-Étienne, Francia

Quizás el más dramático de todos los duelos entre Inglaterra y Argentina, con Michael Owen marcando el gol del torneo y David Beckham siendo expulsado por darle una patada a Diego Simeone.

El Cholo admitiría años más tarde que hizo todo lo posible por provocar a la estrella inglesa.

A pesar de quedarse con diez jugadores al poco de comenzar la segunda parte, los europeos resistieron y pudieron haber logrado una victoria sensacional si un tardío cabezazo de Sol Campbell no hubiera sido anulado.

Tras empatar 2-2 en los noventa minutos y el alargue, el cotejo se decidió en la tanda de penaltis. Carlos Roa atajó el disparo de David Batty y dio a la Albiceleste el pase a cuartos de final. Países Bajos la eliminó en esa ronda al ganarle 2-1.

2002 - Partido de la fase de grupos en Sapporo, Japón

Beckham se tomó una pequeña revancha por su expulsión cuatro años antes cuando anotó un penalti en el minuto 44 que decidió un tenso partido 1-0 a favor de Inglaterra.

La derrota agravó los problemas de una selección argentina en la que figuraban Simeone, Juan Sebastián Verón y Gabriel Batistuta, y que era dirigida por Marcelo Bielsa.

Tras arrasar en la eliminatoria sudamericana, la Albiceleste llegó como una de las grandes favoritas a conquistar el título.

Pero luego empató con Suecia y quedó eliminada en la fase de grupos, en su peor actuación desde Chile 1962.

Brasil despidió a Inglaterra en cuartos, al vencerla 2-1.