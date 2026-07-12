ChatGPT Work: claves del nuevo agente de IA de OpenAI para el trabajo

OpenAI dio un nuevo paso en la evolución de la inteligencia artificial con el lanzamiento de ChatGPT Work, un agente diseñado para ayudar a los usuarios a realizar tareas complejas dentro de su flujo de trabajo diario, integrando información de aplicaciones, archivos y herramientas en un solo lugar.

El anuncio coloca a la empresa en una competencia más directa por el mercado de soluciones de productividad impulsadas por IA, donde compañías como Anthropic también han reforzado su apuesta con agentes capaces de ejecutar tareas de forma autónoma.

¿Qué es ChatGPT Work?

A diferencia de un chatbot tradicional que responde preguntas o genera texto bajo instrucciones puntuales, ChatGPT Work está pensado para encargarse de proyectos completos.

La herramienta, impulsada por GPT-5.6, puede recopilar contexto de documentos, aplicaciones, navegadores y flujos de trabajo para elaborar entregables terminados, como documentos, hojas de cálculo, presentaciones, reportes, sitios web y análisis, con una menor intervención del usuario.

Además, antes de comenzar una tarea, el agente puede reunir información, plantear preguntas y generar un plan paso a paso para que el usuario lo revise o apruebe antes de ejecutarlo.

Las principales funciones de ChatGPT Work

Entre las capacidades anunciadas por OpenAI destacan:

Crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo y reportes completos.

Reunir información desde aplicaciones, archivos y herramientas conectadas.

Convertir datos e ideas en sitios web y aplicaciones web interactivas.

Automatizar tareas recurrentes y dar seguimiento a proyectos.

Mantener el trabajo organizado mediante planes de ejecución y solicitudes de aprobación antes de realizar acciones importantes.

Integrarse con más de 1,400 conectores y herramientas compatibles para aprovechar el contexto de trabajo existente.

Diseñado para automatizar el trabajo profesional

OpenAI explicó que ChatGPT Work busca reducir el tiempo que los usuarios dedican a coordinar información dispersa entre distintas plataformas.

En lugar de copiar datos manualmente entre documentos o aplicaciones, el agente puede reunir el contexto necesario, organizar la información y generar materiales listos para compartir, adaptándose incluso a plantillas y formatos previamente utilizados por cada equipo.

La empresa también incorporó una función denominada Sites, con la que es posible transformar documentos, planes o bases de datos en sitios web interactivos, tableros de seguimiento, calendarios de lanzamiento, prototipos y otros recursos colaborativos.

Disponibilidad de ChatGPT Work

OpenAI informó que ChatGPT Work comenzó su despliegue en la aplicación de escritorio para todos los planes disponibles.

En web y dispositivos móviles, el acceso se está habilitando de forma gradual para los usuarios de Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu durante los próximos días.

El lanzamiento también incluye una nueva experiencia para escritorio con navegador integrado, diseñada para facilitar el trabajo entre aplicaciones, archivos y herramientas desde una sola interfaz.

Un mercado cada vez más competido

La llegada de ChatGPT Work ocurre en un momento en que las empresas tecnológicas aceleran el desarrollo de agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar flujos de trabajo completos con poca supervisión humana.

Meses antes, Anthropic presentó Claude Cowork, una herramienta con un enfoque similar para automatizar tareas de varios pasos, mientras que OpenAI busca diferenciarse mediante una mayor integración con aplicaciones, archivos y herramientas empresariales, además del respaldo de su nueva familia de modelos GPT-5.6.