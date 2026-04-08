Roberto Velasco inicia gestión en la SRE con llamadas a Brasil, Guatemala y Uruguay

Tras ser ratificado por el Senado como secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco sostuvo sus primeras llamadas de trabajo con sus homólogos de Brasil, Guatemala y Uruguay, en un arranque enfocado en reforzar vínculos estratégicos en la región.

Con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, dialogó sobre la solidez de la relación bilateral y acordaron sostener un encuentro próximo en ese país, como parte de los preparativos para una reunión entre ambos presidentes. Durante la conversación, destacaron también los lazos culturales que comparten, como la afición al futbol y la convivencia en torneos mundialistas.

En una segunda llamada, Velasco conversó con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, con quien subrayó los intereses comunes y la estrecha cooperación entre ambas naciones.

La cancillería guatemalteca informó que ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de dinamizar la relación bilateral y profundizar el diálogo político para avanzar en los temas prioritarios de la agenda compartida.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de profundizar el diálogo político, para el beneficio de ambos pueblos.

Por su parte, la SRE destacó en su cuenta de X: “La relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Bernardo Arévalo se mantiene sólida y cercana. Guatemala es un socio estratégico para México, no solo por la frontera compartida, sino por una agenda de cooperación que genera beneficios mutuos”.

En su diálogo con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Mario Lubetkin, el Velasco reiteró el respaldo de México a la presidencia uruguaya en la CELAC y destacó la cercanía que distingue la relación bilateral.

"Ambos coincidieron en que entre México y Uruguay no hay solo diplomacia, sino una genuina amistad", agregó la SRE.