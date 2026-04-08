Artemis II: El primer vuelo tripulado del programa Artemis

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis, que llevará a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra por primera vez en más de medio siglo. El núcleo de esta misión histórica es el Módulo de Servicio Europeo de la ESA, que proporciona a la nave espacial Orión y a su tripulación soporte vital, energía y propulsión, lo que permite viajes humanos seguros más allá de la órbita terrestre.

Se basa en el éxito de la misión no tripulada Artemis I en 2022 y demostrará una amplia gama de capacidades necesarias para las misiones al espacio profundo. El vuelo de prueba de Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación a bordo del cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orión.

Especialistas de la agencia espacial estadounidense, afirmaron este domingo en una conferencia que todo está listo desde el punto de vista técnico para el lanzamiento, programado para el miércoles 1 de abril a las 18:24 hora local (22:24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy. La misión tendrá una duración aproximada de 10 días.

La nave Orión se ha desarrollado para ser capaz de enviar astronautas a la Luna y representa un paso crucial hacia el eventual envío de tripulaciones a Marte. Servirá como vehículo de exploración para transportar y abastecer a la tripulación en las misiones Artemis a la Luna y traerlos de regreso a la Tierra sanos y salvos.

Trayectoria del vuelo de Artemis II

Este concepto compara la altitud aproximada de la cápsula Orión durante la misión Artemis II con la órbita del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) de la NASA, que ha estado estudiando la Luna desde 2009, y la altitud media de las siete misiones Apolo que orbitaron la Luna entre 1968 y 1972.

Los astronautas observarán la Luna desde una perspectiva única durante la misión, ya que la sobrevolarán a una altitud mucho mayor (entre 6.400 y 9.600 kilómetros de la superficie) en comparación con las misiones Apolo (unos110 kilómetros de la superficie) y la sonda LRO (unos 48 kilómetros).

Como resultado, podrán ver el disco lunar completo, incluyendo las zonas cercanas a los polos norte y sur. En su punto más cercano, la Luna les parecerá a los tripulantes de Artemis II del tamaño aproximado de una pelota de baloncesto sostenida con el brazo extendido.

Artemis II: El primer vuelo tripulado del programa Artemis

La tripulación está integrada por 4 astronautas:

Reid Wiseman: Comandante de la misión.

Victor Gliver: Designado como el piloto de la misión.

Christina Koch: Designada como especialista de la misión.

Jeremy Hansen: Designado como especialista de la misión.

Detalles clave de la misión

Objetivo: Primera misión tripulada del programa Artemis, destinada a circunnavegar la Luna para probarlos sistemas de la nave Orión y el cohete SLS con tripulación humana.

Duración: Aproximadamente 10 días, sin aterrizar en la superficie lunar.

Diversidad: La tripulación representa un hito histórico de inclusión al incluir a la primera mujer, la primera persona de color y el primer canadiense en un viaje lunar.

Hace más de 50 años, la humanidad se reunió para presenciar el programa Apolo. Hoy nos reuniremos para vivir otro momento histórico: el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada de exploración espacial de nuestra generación.

Esta es la segunda misión de Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las siguientes, en las que astronautas volverán a pisar suelo lunar en 2028, y comenzarán el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural y la construcción de la estación orbital Gateway.