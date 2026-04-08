Cae precio del petróleo más de 14% por breve acuerdo

El petróleo se desplomó el miércoles, cayendo por debajo de los 100 dólares el barril, ante la esperanza de que el Estrecho de Ormuz se reabra después de que el presidente estadounidense Donald Trump acordó un alto el fuego de dos semanas con Irán.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una caída de 14.52 dólares, o 13.29%, a 94.75 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense bajó 18.54 dólares, o 16.41%, a 94.41 dólares. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 89.81 dólares el barril, una caída de 17.08 dólares o casi 16 por ciento.

La expectativa de la reapertura del estrecho y la posibilidad de que las reservas de energía acumuladas pudieran transitar por la ruta marítima presionó los precios del petróleo a la baja, dijo Andrew Lipow, fundador de Lipow Oil Associates.

El cambio de postura de Trump se produjo poco antes de que Irán diera un plazo límite para abrir el estrecho o enfrentarse a ataques generalizados contra su infraestructura civil.

"¡Este será un alto el fuego bilateral!", escribió Trump en las redes sociales después de publicar el martes que "toda una civilización morirá esta noche" si no se cumplían sus demandas.

Trump declaró el miércoles que Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán y que dialogará con Teherán sobre el alivio de los aranceles y las sanciones.

"En general, el mercado confía en que llegue más petróleo, pero sigue preocupado porque se trata de una tregua muy frágil y puede que no dure", dijo Lipow.

Tregua en duda

El miércoles, Israel llevó a cabo sus ataques más duros contra el Líbano desde que estalló el conflicto con Hezbolá el mes pasado, incluso cuando el grupo alineado con Irán había suspendido los ataques contra el norte de Israel y las tropas israelíes en el Líbano en virtud del alto el fuego.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó en una publicación en X que se violaron cláusulas clave de una propuesta de alto el fuego de 10 puntos incluso antes de que comenzaran las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán el viernes en Pakistán, y añadió que, en tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones eran irrazonables.

Según Qalibaf, las infracciones incluyeron la violación del alto el fuego en el Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán al enriquecimiento de uranio.

Trump declaró a PBS News en una entrevista que Líbano no forma parte del acuerdo de alto el fuego que Estados Unidos tiene con Irán "debido a Hezbolá".

Fuentes marítimas indicaron que la armada iraní amenazó el miércoles con destruir los barcos que intentaran atravesar el estrecho sin el permiso de Teherán, y que el tránsito permanecía cerrado.

Irán podría abrir el estrecho de forma limitada y controlada el jueves o el viernes, antes de una reunión entre funcionarios estadounidenses e iraníes en Pakistán, declaró el miércoles un alto funcionario iraní.

Los transportistas buscaban claridad, mientras las refinerías preguntaban sobre nuevos cargamentos de crudo el miércoles.

"El paso seguro de los barcos por el Estrecho de Ormuz será clave en las conversaciones. Se prevé que el petróleo esté encima de los niveles anteriores a la guerra hasta que se normalice el transporte", dijo Pavel Molchanov, analista de Raymond James.