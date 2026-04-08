Mercado hipotecario registró moderación en 2025 por cautela; recuperación sería gradual: BBVA México

En el 2025 el mercado hipotecario mexicano registró caídas en lo general, tanto en el número de créditos colocados como en los montos (principalmente del lado de la banca comercial), ello, por menores niveles de empleo y salarios. Dicha situación podría revertirse hacia adelante, aunque sería de manera gradual y sin un repunte acelerado.

Lo anterior lo reportó BBVA México en su informe Situación Inmobiliaria presentado este miércoles, donde destacó que en el 2025, el mercado hipotecario en el país mostró un comportamiento de moderación, en un entorno caracterizado por condiciones financieras aún restrictivas, una demanda más cautelosa y una recomposición gradual de la oferta de vivienda.

“La originación de crédito reflejó una ligera contracción en monto (total) y una evolución diferenciada entre actores: mientras los institutos públicos sostuvieron parte de la actividad (principalmente el Infonavit), la banca comercial mostró una mayor desaceleración”, precisó.

Agregó: “al mismo tiempo, los indicadores de demanda presentaron señales mixtas, con cierta mejora en empleo e ingresos formales, pero con una confianza del consumidor todavía débil y tasas hipotecarias que permanecen elevadas”.

Caída en número de créditos y montos

El informe de BBVA México, elaborado por el área de estudios económicos del banco, detalló que el número total de financiamientos cerró el 2025 en 512,300 (para adquisición y otros conceptos), lo que representó una disminución marginal de 0.5% respecto al 2024.

“Este resultado esconde dos dinámicas opuestas. Por un lado, los institutos públicos logran sostener el mercado con un crecimiento de 0.9%, alcanzando 407,100 créditos (...) por otro lado, el sector privado evidencia una contracción más marcada. La banca reduce el número de créditos en 5.2%, lo que confirma un entorno de menor demanda para la banca comercial. En conjunto, esta debilidad explica la ligera caída del total del mercado”, puntualizó.

En términos de monto, señaló, la tendencia es más clara, pues el valor total del crédito hipotecario disminuyó 2.9% en términos reales, al ubicarse en 576,600 millones de pesos al cierre del 2025.

“A diferencia del volumen, aquí incluso el crecimiento de los institutos públicos -que aumentan 2.7%- no logra compensar la caída del sector privado, cuyo monto financiado se reduce 8.0%”, refirió.

BBVA añadió que el tamaño de los créditos también refleja dicho ajuste, dado que el monto promedio total (entre entidades públicas y privadas) cayó 2.4% real, situándose en 1.1 millones de pesos.

“Sin embargo, al interior del mercado se observan diferencias relevantes: mientras los institutos públicos incrementan su monto promedio en 1.8% impulsados por el Infonavit, el sector privado reduce el tamaño de sus créditos en 2.9%, aunque sigue concentrando los financiamientos de mayor valor”, expuso.

El informe resaltó: “en conjunto, 2025 perfila un mercado hipotecario más contenido, donde el leve retroceso en el volumen y la caída en los montos, reflejan un entorno de cautela”.

Para adquisición crece el número, impulsado por Infonavit

Sólo para adquisición de vivienda, el número de créditos creció 2.1% a diciembre del 2025, impulsado por el Infonavit que incrementó el volumen en 5.6%, mientras que en la banca privada cayó 4.8 por ciento.

Aquí, el monto de crédito total mostró una reducción a diciembre del 2025 de 1.2%, con un crecimiento de 7.8% del Infonavit, y una caída de 8.0% de la banca comercial.

En cuanto al monto promedio de la banca comercial, este se ubicó al cierre del 2025 en 2.4 millones por crédito, una reducción anual de 2.6%, acumulando dos años consecutivos de caída en este segmento.

Empleo y salarios, factores determinantes

Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, explicó que la menor dinámica del mercado hipotecario en el 2025, principalmente en la banca comercial, obedeció a menores niveles de empleo y salario en una parte del año pasado, indicadores que fueron mejorando con el transcurso de los meses.

“El crédito se ha desacelerado porque se estancó la creación de empleo (...) la buena noticia es que empezó a mejorar en los últimos meses del 2025 (...) pensamos que en la medida en que la economía y sobre todo la inversión se recuperen, habrá mayor creación de empleo y más crédito de vivienda”, dijo.

En este sentido, BBVA consideró que si bien la demanda hipotecaria podría fortalecerse en el corto plazo, lo haría de manera gradual y sin un repunte acelerado.