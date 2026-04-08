Peso avanzó frente al dólar luego de la tregua en Medio Oriente

El peso se apreció frente al dólar en la jornada de este miércoles, impulsado por el anuncio de un alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, lo que ha reducido la aversión al riesgo en los mercados globales.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda local cerró a un nivel de 17.4299 pesos por dólar, una apreciación de 1.56% lo que representaría su segundo mayor avance intradía en lo que va del presente año.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, cayó hasta las 99 unidades un descenso de 0.86 por ciento.

En la canasta amplia de principales cruces, todas las divisas se apreciaron en la sesión.

Las divisas más apreciadas hoy, fueron el rand sudafricano con 2.41%, el peso chileno con 2.07%, el florín húngaro con 1.87%, la corona sueca con 1.63%, el won surcoreano con 1.63%, el dólar neozelandés con 1.62% y el peso mexicano con 1.56 por ciento.

Los resultados se dan justo antes de la fecha límite en la que el mandatario había amenazado con recrudecer su ofensiva contra Teherán.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo estaba condicionado a que la república islámica aceptara suspender su bloqueo del suministro global de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

Persiste inestabilidad

Felipe Mendoza, Analista de Mercados EBC Financial Group, aseguró que el peso tendrá un sesgo de apreciación, buscando consolidarse en los 17.50 pesos, siempre y cuando el flujo de noticias confirme que el cese al fuego se materializa en el terreno.

Este rally de alivio responde a la eliminación del riesgo extremo de un impacto petrolero sistémico, Trump no solo suspendió los ataques, sino que calificó la propuesta de 10 puntos de Irán como una "base viable" para una paz duradera, lo que ha liberado la presión sobre las monedas vinculadas al comercio global y al riesgo geopolítico”, detalló.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, escribió que la apreciación del peso se debió a un mayor apetito por riesgo tras la noticia de un acuerdo de cese al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, lo que daría pie a la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y la continuación de negociaciones para poner fin a la guerra”.

Añadió que a pesar de que el mercado reaccionó con optimismo, persiste la duda sobre la estabilidad del cese al fuego, pues durante el día continuaron los ataques y hay señales de que el acuerdo anunciado ayer por la tarde, podría ser frágil.