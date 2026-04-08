Bitcoin superó los 70,000 dólares debido al alto al fuego entre EU-Irán

El Bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, cotizó por encima de la barrera de los 70,000 dólares el miércoles, impulsada por el alto al fuego de dos semanas en el conflicto armado en Medio Oriente.

La criptodivisa repuntó casi 3%, a 71,372.40 dólares por unidad el miércoles, según datos de Investing, su nivel más alto desde mediados de marzo.

Las condiciones del mercado parecen haber cambiado, con el presidente estadounidense Donald Trump realizando frecuentemente declaraciones que mueven los mercados fuera del horario de operaciones habitual en Estados Unidos.

Trump señaló que, basándose en conversaciones con el liderazgo pakistaní, acordó "suspender el bombardeo y ataque a Irán por un período de dos semanas", siempre que Irán acepte la "apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz", según una publicación en TruthSocial el miércoles.

El alto al fuego abre la puerta a una mayor adopción global de criptomonedas, especialmente de stablecoins, y a un posible aumento generalizado del mercado, según afirmó Maksym Sakharov, director ejecutivo de WeFi, proveedor de infraestructura bancaria de blockchain.

El Bitcoin se mantiene cotizando 6% por encima de los 66,995 dólares registrados cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, según datos de Investing. Sin embargo, la criptomoneda se mantiene casi 19% por debajo de los 87,612.70 dólares en los que cerró 2025.

"La pausa en el conflicto armado ofrece un respiro frágil tras semanas de escalada, pero el escepticismo sigue siendo alto sobre si se sostendrá más allá de las dos semanas", señaló Andri Fauzan Adziima, jefe de investigación del exchange de criptomonedas Bitrue.

En la parte regulatoria la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), aprobó una propuesta de norma que implementa las regulaciones sobre monedas estables en virtud de la Ley GENIUS, estableciendo estándares para los emisores de monedas estables autorizados para pagos.

Impulsó a otros activos

Durante la sesión, las empresas vinculadas al mercado cripto mostraron en general un desempeño positivo en Wall Street.

Riot Platforms lideró las ganancias con un alza del 13.53%; le siguió CleanSpark, con un incremento del 8.94 por ciento. Marathon Digital, otro gran jugador en la minería de bitcoin subió 5.86 por ciento.

En el sector de plataformas de negociación de activos digitales, eToro avanzó 4.79% y Robinhood Markets repuntó 3.13 por ciento. MicroStrategy, conocida por su fuerte inversión en Bitcoin, avanzó 3.68 por ciento.

Los 11 ETFs que cotizan en Wall Street que tienen al bitcoin como activo subyacente subieron entre 3.36 y 3.45%, liderados por los títulos del fondo gestionado por conjuntamente por ARK Invest y 21Shares, seguido del ETF de Wisdom Tree y el ETF del gestor de activos Valkyrie.

Además, se sumó a esta selecta lista un nuevo ETF de bitcoin de Morgan Stanley, que tuvo un debut sólido en su primer día de cotización en Nueva York, registró más de 1.6 millones de títulos negociados y atrajo aproximadamente 33.9 millones de dólares en entradas, informó la firma.