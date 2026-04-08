Oro alcanza su nivel más alto en casi tres semanas

El oro alcanzó el miércoles un máximo de casi tres semanas, a medida que el dólar estadounidense y los precios del petróleo caían después de que Washington y Teherán acordaran una tregua de dos semanas en su guerra, lo que calmó las preocupaciones sobre la inflación.

El oro al contado subió 0.30%, situándose en 4,719.35dólares por onza. Anteriormente, durante la sesión, el oro subió más de 3%, alcanzando su nivel más alto desde el 19 de marzo.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en junio cerraron con una subida del 2%, a 4,777.20 dólares.

"El alto al fuego está calmando los mercados y aliviando la presión. Podría ayudar a revertir algunas presiones inflacionarias y abrir la puerta a recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, lo cual es positivo para el oro", dijo Edward Meir, analista de Marex.

“Pero la situación sigue siendo muy precaria. Hay muchos elementos que deben negociarse. Podrían desmoronarse fácilmente y la recuperación en todos los mercados podría ser a corto plazo. Todavía no hemos superado la crisis”, añadió.

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán. Pero mientras Israel y Estados Unidos suspendían sus ataques contra Irán, Israel intensificó su guerra paralela en el Líbano.

Los precios del petróleo cayeron por debajo de los 100 dólares por barril tras la noticia del alto el fuego.

Mientras tanto, el dólar estadounidense cayó frente a una cesta de las principales divisas, lo que hizo que el lingote cotizado en dólares fuera más asequible para los poseedores de otras monedas.

El precio del oro al contado ha caído 10 % desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, debido a que el aumento de los precios de la energía avivó la preocupación por la inflación e impulsó a los inversionistas a reducir sus expectativas de recortes de tasas de interés, lo que encarece el metal precioso.

Las elevadas tasas de interés tienden a presionar el precio de ese metal que se cotiza en dólares, que no genera rendimientos, a pesar de ser una protección contra la inflación.