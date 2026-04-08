Meta presentó Muse Spark, su modelo de IA

Meta Platforms presentó Muse Spark, el primer modelo de inteligencia artificial que formó el año pasado para ponerse al día con sus rivales en la carrera de la IA.

Las acciones de la compañía extendieron sus ganancias, cotizando con un alza de casi el 7 por ciento en la jornada.

Los gigantes tecnológicos están bajo presión para demostrar que sus enormes inversiones en IA darán frutos. La superinteligencia se refiere a las máquinas de IA que podrían superar la capacidad de razonamiento humano. Muse Spark es el primero de una nueva serie de modelos de ese equipo y forma parte de una familia de modelos conocida internamente como Avocado.

Irán cobrará pagos en criptomonedas como tarifas de tránsito de los petroleros que atraviesen el Estrecho de Hormuz durante el alto al fuego de dos semanas con Estados Unidos, según un funcionario del sector dijo al influyente diario Financial Times.

Hamid Hosseini, portavoz de la Unión de Exportadores de Productos de Petróleo, Gas y Petroquímica de Irán, afirmó que se cobrarán peajes denominados en criptomonedas para los buques completamente cargados, ya que el país busca "monitorear lo que entra y sale del estrecho para asegurar que estas dos semanas no se utilicen para la transferencia de armas."

Los comentarios de Hosseini señalan la disposición de Teherán para utilizar criptomonedas en el pago de peajes, destacando los casos de uso reales cada vez más amplios de los activos digitales en desarrollos geopolíticos de alta importancia.

Y ya que hablamos de criptodivisas, le comentamos Morgan Stanley Investment Management anunció el lanzamiento de Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT), un producto cotizado en bolsa que rastrea el desempeño de bitcoin. El fideicomiso comenzó a cotizar con una comisión de patrocinio de 0.14%.

El lanzamiento convierte a Morgan Stanley Investment Management en el primer administrador de activos afiliado a un banco estadounidense en ofrecer un producto cotizado en bolsa de criptomonedas.

MSBT rastrea el CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, que agrega el flujo de operaciones de las principales bolsas de bitcoin al contado.

¿Ha escuchado eso de te regalo la luna, muchas veces, pero te vendo un pedazo de ella? Pues resulta que Dennis Hope, el estadounidense que se hizo millonario vendiendo parcelas de la Luna tras reclamar su propiedad en 1980.

Divorciado y sin dinero dijo venderé la luna y la vendió. Encontró recovecos en el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, que mencionaba que ninguna nación podía ser dueña del satélite.

Y encontró que era una tierra sin dueño y la ha comercializado, negocio que vendió a expresidentes de Estados Unidos ya fallecidos como Ronald Reagan y Jimmy Carter, y grandes cadenas hoteleras como Hilton y Marriot. También se dice que George W. Bush es propietario de un lote lunar.

El empresario, le dijo a la BBC que en 2007 vendía un promedio de 1,500 propiedades por día y que ha ganado 12 millones de dólares desde 1995.

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