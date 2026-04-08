"No estuvieron ahí": Trump arremete contra la OTAN luego de reunión privada con Mark Rutte

El presidente Donald Trump reiteró sus duras críticas a la OTAN e invocó de nuevo su malestar por Groelandia, la gigante isla que pretendió apropiarse, después de una reunión a puerta cerrada el miércoles con el jefe de la alianza, Mark Rutte.

La indignación de Trump hacia los aliados de la OTAN por no unirse a su guerra contra Irán ha suscitado temores de que intente sacar a Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tiene casi ocho décadas de existencia.

En sus primeros comentarios sobre la reunión, reiteró su frustración.

"LA OTAN NO ESTUVO AHÍ CUANDO LOS NECESITAMOS, Y NO ESTARÁN SI LOS NECESITAMOS DE NUEVO", publicó en su plataforma Truth Social.

"RECUERDEN GROENLANDIA, ESE GRAN Y MAL MANEJADO PEDAZO DE HIELO", agregó, sin dar mayores explicaciones.

Antes de que iniciara la guerra con Irán, su amenaza de apropiarse de Groenlandia, la gigante isla ártica, fue un tema clave en la alianza.

Rutte, exprimer ministro holandés apodado como el "susurrador de Trump", entró el miércoles al ala occidental de la Casa Blanca a través de una puerta lateral. Se fue igual de discreto dos horas y media más tarde.

"Fue una discusión muy franca y abierta", dijo después a CNN en una entrevista televisada.

Rutte no respondió de manera directa a las preguntas sobre si Trump dijo que dejará la alianza.

"Es bastante triste que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas, cuando es precisamente ese pueblo quien ha estado financiando su defensa", señaló la secretaria de prensa Karoline Leavitt, previo a la reunión en la Casa Blanca.

Al ser consultada sobre si Trump abordaría una posible retirada de la OTAN, respondió: "Es algo que el presidente ha mencionado, y creo que es algo que el presidente abordará en pocas horas con el secretario general Rutte".

Mientras tanto, el Wall Street Journal indicó que Trump buscaría castigar algunos de los miembros de la OTAN que cree que no ayudaron durante el conflicto.

"Reparto de cargas"

El secretario de la OTAN tiene un amplio récord de convencer a Trump para que lo apoye.

Antes del encuentro en la Casa Blanca con Trump, Rutte habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Sus conversaciones se centraron en las operaciones militares contra Irán, la guerra en Ucrania y el refuerzo de la coordinación y del "reparto de cargas" con los aliados de la OTAN, según un comunicado de un portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

También se espera que se reúna con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Estados Unidos desempeña un papel militar central en el seno de la OTAN desde su creación en 1949, pero Trump reclama de sus socios un mayor compromiso en su funcionamiento.

En 2025 los demás miembros de la alianza decidieron un fuerte aumento de sus gastos de defensa en el marco de un plan que va hasta 2035.

En los últimos meses, Trump también ha quitado apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia y amenazado con proteger a países aliados a menos que gasten más en defensa.

Rutte ha sido una figura central en los esfuerzos de los miembros de la OTAN por apaciguar al presidente estadounidense.

El inquilino de la Casa Blanca no escatima elogios hacia el jefe de la OTAN, a quien llama "un tipo formidable" y "genial".

Pero fustiga a los europeos por su negativa a ayudar a Estados Unidos e Israel a reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el mercado mundial de los hidrocarburos, durante el conflicto con Irán.