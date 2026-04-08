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Hezbolá afirma que lanzó cohetes contra Israel en respuesta a su "violación del alto al fuego"
Hezbolá informó en un comunicado que "en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego por parte del enemigo", atacó "la zona de Manara".
El movimiento libanés proiraní Hezbolá afirmó este jueves que lanzó cohetes contra Israel en respuesta a su "violación" del alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán.
Hezbolá informó en un comunicado que "en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego por parte del enemigo", atacó "la zona de Manara (justo al otro lado de la frontera con Israel) con una lluvia de cohetes a las 02:30 del jueves".
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El grupo libanés no había reivindicado ningún ataque contra Israel desde el anuncio de una tregua el martes hora de Washington, tras 39 días de guerra.