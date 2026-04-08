Hezbolá afirma que lanzó cohetes contra Israel en respuesta a su "violación del alto al fuego"

El movimiento libanés proiraní Hezbolá afirmó este jueves que lanzó cohetes contra Israel en respuesta a su "violación" del alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán.

Hezbolá informó en un comunicado que "en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego por parte del enemigo", atacó "la zona de Manara (justo al otro lado de la frontera con Israel) con una lluvia de cohetes a las 02:30 del jueves".

El grupo libanés no había reivindicado ningún ataque contra Israel desde el anuncio de una tregua el martes hora de Washington, tras 39 días de guerra.