Trigo y aceite de soya bajan tras el alto al fuego en Irán

Los futuros del trigo de Chicago cayeron casi 3% el miércoles, mientras que el maíz y el aceite de soya también bajaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó un alto el fuego de dos semanas con Irán, lo que provocó una caída de los precios del crudo.

Sin embargo, los futuros de la soya subieron gracias al optimismo sobre las perspectivas de exportación de cara a las conversaciones entre Estados Unidos y China previstas para el próximo mes.

El trigo de mayo de la Bolsa de Chicago bajó 17 centavos, a 5.80 dólares el bushel, tras tocar los 5.77 dólares, el mínimo del contrato desde el 5 de marzo.

El maíz para mayo de la Bolsa de Chicago cayó 0.75 centavos, a 4.4725 dólares el bushel, mientras que la soya a mayo subía 3.75 centavos a 11.6175 dólares el bushel.

Todo el complejo de cereales abrió a la baja y el petróleo cayó por debajo de los 100 dólares el barril.

Los mercados agrícolas suelen seguir los precios de la energía debido al uso de cereales y semillas oleaginosas para la producción de biocombustibles. Los futuros del aceite de soya, derivado de la soya y utilizado en el biodiésel, descendían más de 3 por ciento.

"La caída de los precios de hoy parece bastante repentina y como resultado del anuncio del alto el fuego", dijo Dennis Voznesenski, analista del Commonwealth Bank.

El trigo se enfrentó a una presión adicional debido a la mejora de las perspectivas de cosecha en Estados Unidos, con lluvias previstas en las Llanuras esta semana, junto con el aumento de las previsiones de producción de trigo en Rusia, el principal exportador mundial.

Los futuros de la soya se desmarcaron de la tendencia bajista, repuntando ante la esperanza de que una reunión a mediados de mayo entre Trump y Xi Jinping pudiera dar lugar a la reanudación de las ventas de soya estadounidense a China, el mayor comprador mundial de esta semilla oleaginosa.