Acciones de Volaris y Aeroméxico al alza en la BMV

Los títulos de las aerolíneas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) encabezaron el incremento en la jornada de este miércoles, impulsadas por reportes de tráfico positivos y un alivio general en el sector aéreo tras la caída en los precios del petróleo.

Las acciones de Volaris, son los que más subieron con 10.28% y se vendieron en 13.52 pesos por unidad, su mayor incremento desde 19 de diciembre del año pasado, cuando escaló14.10 por ciento.

Aeroméxico, la aerolínea bandera de México, avanzó 8.69% y cotizan en 27.77 pesos por acción, con lo que estaría anotando su mayor alza desde que entró a bolsa, es decir, el 7 de noviembre de 2025. Los papeles de las aerolíneas caen en lo que va del presente año, con 30.58% para Aeroméxico y de 15.39% para Volaris.

El sector aéreo en su conjunto experimenta un alivio tras semanas de presión por el conflicto en Oriente Medio, lo que permitió que los inversionistas retomen posiciones en estas emisoras en la BMV.

El anuncio de un alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó una caída en los precios del crudo, lo que redujo la presión sobre el costo de la turbosina. Además, se ven favorecidas por la fuerte demanda de viajes durante la temporada de primavera, permitiendo mantener niveles de reserva elevados.

"Si reabriera y permaneciera abierta, creo que aún se necesitarían varios meses para volver a alcanzar el nivel de suministro necesario, dada la interrupción de la capacidad de refinación en Oriente Medio", advirtió Willie Walsh, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) . (Con información de Reuters)