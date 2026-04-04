Alertan por niveles "peligrosos" de plomo en nuggets de pollo vendidos en Walmart

¿Compras nuggets de pollo, listos para consumir, en forma de dinosaurio en Walmart? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sanitaria debido a que podrían estar contaminados con niveles “peligrosos” de plomo.

“No se solicitó un retiro del mercado, porque los productos ya no están disponibles para la venta”, señaló.

Sin embargo, al Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) “le preocupa que aún queden algunos productos en los congeladores de los consumidores”.

¿Cuál es la presentación contaminada?

Los nuggets de pollo se produjeron el 10 de febrero de 2026. Están en bolsas de plástico de 29 onzas que contienen aproximadamente 36 nuggets de pechuga de pollo con forma de dinosaurio, completamente cocidos, de la marca “Great Value”, con fecha de caducidad 10 de febrero de 2027, código de lote “0416DPO1215” y número de establecimiento “P44164” impresos en el reverso del paquete.

“Estos productos se distribuyeron a tiendas Walmart en todo el país”, dijo la USDA. El FSIS continúa investigando este asunto.

El problema se descubrió durante un muestreo de vigilancia rutinario realizado por un socio estatal.

La USDA señalo que el plomo es especialmente peligroso para las mujeres embarazadas, los bebés y los niños pequeños, ya que puede dañar el cerebro y el sistema nervioso en desarrollo, causando a veces problemas permanentes.

No existe una cantidad segura de exposición al plomo. Las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establecen un nivel de referencia provisional (IRL) de 2.2 microgramos.

La cantidad de plomo encontrada en estos nuggets podría ser hasta cinco veces superior a este IRL para niños.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, los expertos en salud también señalan que estos nuggets pueden representar un riesgo para las mujeres embarazadas o que podrían quedar embarazadas.

fernando.franco@eleconomista.mx