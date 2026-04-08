Petróleo sube en apertura de Asia tras enfriarse optimismo por tregua; bolsas operan con cautela

El entusiasmo generado por la tregua entre Estados Unidos e Irán comenzó a desvanecerse este jueves en los mercados asiáticos, con el petróleo recuperando terreno tras la caída de la jornada anterior y las bolsas de Tokio y Seúl apostando por la cautela.

Hacia las 00:15 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía un 2.80% hasta 97.05 dólares y el Brent de mar del Norte, referente mundial, avanzaba un 2.59% hasta los 97.20.

Los precios del petróleo y el gas se desplomaron el miércoles tras el anuncio del alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, lo que dejó entrever una reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

El Brent cedió esa jornada más del 13% y el de WTI alrededor del 16%, ambos por debajo de la barrera simbólica de los 100 dólares.

Pero la cautela volvió a imponerse luego de que Irán planteara que una tregua en Líbano, que seguía bajo bombardeos el miércoles, es una de sus "condiciones esenciales".

De la misma manera, los operadores también esperan una verdadera reapertura de Ormuz, donde Teherán recomendó dos rutas alternativas este jueves ante la posible presencia de "minas".

La moderación de los mercados "se debe a las informaciones según las cuales Irán cerraría el estrecho de Ormuz tras la continuación de los ataques israelíes contra Líbano", consideró Kathleen Brooks, analista de XTB.

En tanto, las bolsas asiáticas se tomaron un respiro en las primeras operaciones de este jueves y se mostraban estables o con un ligeros retrocesos, luego de dispararse al unísono el día anterior por el desplome de los precios del crudo.

El índice estrella de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subía un 0.05%, mientras el Kospi surcoreano cedía un 0.33%.

"El alto el fuego es un punto positivo innegable, pero no constituye una solución. Lo que llama la atención es la rapidez con la que el mercado se ha revertido una vez que la presión ha disminuido", señaló Mark Hackett, de Nationwide, citado por Bloomberg.

Por su parte, el oro, considerado un valor refugio en medio de las incertidumbres mundiales, cedía un 0.28 % hasta 4,707 dólares la onza, recuperando también el aliento.