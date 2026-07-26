Falsificaciones de arte siguen siendo un tema poco estudiado en América Latina: especialistas

Para Cuauhtémoc Medina González, académico del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM, la investigación y teorización sobre las falsificaciones, atribuciones erróneas de autor y réplicas en el arte en México y Latinoamérica son insuficientes.

Se requiere ampliar el debate conceptual, ético y legal en cuanto a la autenticidad, dado que en el mercado el riesgo de los objetos falsos se ha vuelto frecuente ante una "fiebre" de posibles obras de ese tipo conforme crecen los valores que circulan.

Mientras internet y otros medios contienen argumentos sobre creaciones apócrifas, el contexto académico tiende a ser parco sobre el tema, especialmente en América Latina, donde existen pocos estudios concretos sobre casos relacionados con la autenticidad.

A esto se suman dudas sobre cómo la evidencia documental y de investigación de materiales establece la historia de ciertos objetos, así como las prácticas legítimas de producción de copias y réplicas para fines de exhibición, científicos o de conservación.

Complejidad del concepto

El académico reconoció que no se puede definir "lo auténtico", ya que se trata de un término mutante empleado con intenciones diferenciadas, desde vender reservaciones de hotel o chacharas hasta establecer un precio de subasta, calificándolo como una palabra extremadamente peligrosa en el ámbito político-cultural al sugerir formas culturales válidas y otras no.

Además de restauraciones polémicas, existen temas como las réplicas del Penacho de Moctezuma expuesto en el Museo Nacional de Antropología, rubros que generan numerosas preguntas para entender cómo los conceptos de autenticidad y falsificación operan socialmente más allá de reglas absolutas.

Desafíos en legislación y patrimonio cultural

Cuauhtémoc Medina señaló que en México existe una seria dificultad para comprender el tratamiento de las políticas culturales hacia el patrimonio moderno y contemporáneo.

A diferencia de otros países, el Estado y sus instituciones carecen de presupuestos regulares de adquisición de obras de arte, cubriendo la falta de atención con una política centrada exclusivamente en objetos precolombinos.

En cuanto a la legislación mexicana, el investigador destacó que se presentan serios problemas al heredarse del nacionalismo cultural, lo que resulta en leyes defectuosas para los bienes modernos y contemporáneos que no siempre tienen vigilancia, sanciones ni inversión presupuestal relevante para su cuidado.

En este contexto, analizarán falsificaciones, copias, réplicas, reutilizaciones y restauraciones polémicas en la quincuagésima edición del Coloquio Internacional de Arte del IIE, donde participarán expertos de diversas latitudes del 6 al 9 de octubre próximo en la ciudad de Zacatecas.