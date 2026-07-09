6 consecuencias fiscales de emitir facturas electrónicas de manera incorrecta

La emisión incorrecta de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), mejor conocido como factura electrónica, puede generar diversas afectaciones en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo cual se debe poner especial atención al momento de crear este documento.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer los errores más comunes en el llenado de un CFDI, los cuales pueden generar desde dificultades para deducir y acreditar impuestos hasta la imposición de multas por parte de la autoridad.

Si bien es posible facturar un CFDI para volverlo a presentar, los contribuyentes suelen no percatarse de los errores hasta que hay imprevistos en las declaraciones de impuestos.

La factura electrónica es un documento digital que deben expedir los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, los ingresos que perciban y las retención de contribuciones que registren en esas operaciones.

Tipos de facturas electrónicas

César Andrés Hernández, subdirector de Orientación y Asesoría Escrita por Correo Electrónico de la Prodecon, detalla que hay seis tipos de comprobantes fiscales.

Ingreso. Se remiten por los ingresos que obtienen las personas contribuyentes por concepto de prestación de servicios, arrendamiento, honorarios, enajenación de bienes y mercancías, así como donativos, entre otros.

Egreso. Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad. Este comprobante es conocido como nota de crédito.

Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad. Este comprobante es conocido como nota de crédito. Traslado. Sirve para amparar el transporte, la legal tenencia y estancia de las mercancías objeto del transporte su trayecto en territorio nacional.

Sirve para amparar el transporte, la legal tenencia y estancia de las mercancías objeto del transporte su trayecto en territorio nacional. Recepción de pagos. Es un CFDI que incorpora un complemento para recepción de pagos cuando las operaciones se celebran en parcialidades o de manera diferida.

Es un CFDI que incorpora un complemento para recepción de pagos cuando las operaciones se celebran en parcialidades o de manera diferida. Nómina . Comprobante que ampara los pagos realizados por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a salarios.

. Comprobante que ampara los pagos realizados por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a salarios. Retenciones e información de pagos. Se expiden en las operaciones en las que se informa de la realización de retenciones de impuestos, por ejemplo, cuando se obtienen ingresos por intereses o dividendos.

Errores más comunes en la factura electrónica

Alfredo Ballesteros, jefe de Departamento Asesor de Orientación y Asesoría por Correo Electrónico B de la Prodecon, destaca seis apartados de un CFDI donde se dan los errores más comunes a la hora del llenado y, por lo tanto, a los que debes poner especial atención.

Si bien son detalles relativamente sencillos de cotejar, suelen ser términos técnicos para los contribuyentes, por lo cual sugiere que, en caso de desconocimiento, siempre es mejor acudir con un profesional o con instituciones como la Prodecon para evitar problemas futuros.

1.- Forma de pago. Se tiene que registrar la clave de la forma de pago de los bienes, la prestación de los servicios, el otorgamiento del uso o goce o la forma en que se recibe el donativo contenido en el comprobante. Es común que si la operación se hizo en efectivo se registre como transferencia electrónica de fondos o viceversa, lo cual el sistema tarde o temprano lo va a detectar.

2.- Método de pago. Debe registrarse la clave que corresponda, si se paga en una exhibición o en parcialidades. En este caso las opciones son pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido.

3.- Uso de CFDI. En el sistema existen diversas claves en función del giro de la persona o el negocio receptor, de acuerdo con sus características fiscales. Por ejemplo, si vas a consulta médica y requieres factura, tú eres el encargo de pedir la clave del uso de CFDI para no tener afectaciones futuras. En este apartado suelen poner sin efectos fiscales y ya no se podrá hacer deducible o acreditable.

4.- Clave de producto o servicio. Se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios, en función del catálogo que tiene la autoridad tributaria. Como existen diversas opciones, si se desconoce cuál es la correcta, siempre será mejor preguntar a un profesional.

5.- Régimen fiscal. Aquí se debe especificar el régimen bajo el cual tributan el emisor y el receptor. Algunos contribuyentes tributan bajo dos regímenes, en este caso es mejor preguntar, por temas de deducibilidad y pago de impuestos.

6.- Retención del impuesto. Se debe poner especial atención en las tasas de retención de cada impuesto, si es el caso. En esta situación, cuando es una factura de ingreso, el receptor da los parámetros para que cuadren en su sistema.

6 consecuencias de emitir una factura con errores

Ballesteros destacó como principales afectaciones las siguientes:

Consecuencias de no emitir de manera correcta un CFDI Concepto Desarrollo Deducibilidad Si un comprobante fiscal se emite sin cumplir con los requisitos establecidos

en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), una de las

principales consecuencias es la no deducibilidad. No clasificación en el

​visor de deducciones

​personales En el visor de deducciones personales aparecerá el CFDI como factible de

​ser deducción personal con observaciones y no se incluirá de forma automática

​en la declaración anual. Acreditamiento De conformidad de la Ley del IVA, para que los contribuyentes puedan acreditar

​este impuesto pagado por los gastos generados por su actividad, deben cumplir

​los requerimientos establecidos en dicho artículo. Multas En una forma "más alarmante", de conformidad con el CFF, la autoridad puede

​imponer una multa por expedir el CFDI sin que cumpla los requerimientos señalados

​en CFF o en las reglas de carácter general. Diferencias entre la

​información facturada

​y la de las declaraciones La autoridad fiscal puede identificar diferencias de la información de los ingresos,

​por lo que podría solicitar aclaraciones o imponer sanciones. Problemas para la

precarga de las declaraciones El sistema precarga la información de los CFDI de acuerdo al método de pago. Fuente: Prodecon.

Recomendaciones de la Prodecon

Con el objetivo de ahorrarse dificultades con el fisco, Hernández da 10 recomendaciones para no caer en errores que pueden generar afectaciones diversas.