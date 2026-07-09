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6 consecuencias fiscales de emitir facturas electrónicas de manera incorrecta
La Prodecon da a conocer los errores más comunes al momento de emitir un CFDI, mejor conocido como factura electrónica, y brinda algunas recomendaciones para una mejor experiencia al momento de hacer trámites fiscales.
La emisión incorrecta de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), mejor conocido como factura electrónica, puede generar diversas afectaciones en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo cual se debe poner especial atención al momento de crear este documento.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer los errores más comunes en el llenado de un CFDI, los cuales pueden generar desde dificultades para deducir y acreditar impuestos hasta la imposición de multas por parte de la autoridad.
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Si bien es posible facturar un CFDI para volverlo a presentar, los contribuyentes suelen no percatarse de los errores hasta que hay imprevistos en las declaraciones de impuestos.
La factura electrónica es un documento digital que deben expedir los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, los ingresos que perciban y las retención de contribuciones que registren en esas operaciones.
Tipos de facturas electrónicas
César Andrés Hernández, subdirector de Orientación y Asesoría Escrita por Correo Electrónico de la Prodecon, detalla que hay seis tipos de comprobantes fiscales.
- Ingreso. Se remiten por los ingresos que obtienen las personas contribuyentes por concepto de prestación de servicios, arrendamiento, honorarios, enajenación de bienes y mercancías, así como donativos, entre otros.
- Egreso. Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad. Este comprobante es conocido como nota de crédito.
- Traslado. Sirve para amparar el transporte, la legal tenencia y estancia de las mercancías objeto del transporte su trayecto en territorio nacional.
- Recepción de pagos. Es un CFDI que incorpora un complemento para recepción de pagos cuando las operaciones se celebran en parcialidades o de manera diferida.
- Nómina. Comprobante que ampara los pagos realizados por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a salarios.
- Retenciones e información de pagos. Se expiden en las operaciones en las que se informa de la realización de retenciones de impuestos, por ejemplo, cuando se obtienen ingresos por intereses o dividendos.
Errores más comunes en la factura electrónica
Alfredo Ballesteros, jefe de Departamento Asesor de Orientación y Asesoría por Correo Electrónico B de la Prodecon, destaca seis apartados de un CFDI donde se dan los errores más comunes a la hora del llenado y, por lo tanto, a los que debes poner especial atención.
Si bien son detalles relativamente sencillos de cotejar, suelen ser términos técnicos para los contribuyentes, por lo cual sugiere que, en caso de desconocimiento, siempre es mejor acudir con un profesional o con instituciones como la Prodecon para evitar problemas futuros.
1.- Forma de pago. Se tiene que registrar la clave de la forma de pago de los bienes, la prestación de los servicios, el otorgamiento del uso o goce o la forma en que se recibe el donativo contenido en el comprobante. Es común que si la operación se hizo en efectivo se registre como transferencia electrónica de fondos o viceversa, lo cual el sistema tarde o temprano lo va a detectar.
2.- Método de pago. Debe registrarse la clave que corresponda, si se paga en una exhibición o en parcialidades. En este caso las opciones son pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido.
3.- Uso de CFDI. En el sistema existen diversas claves en función del giro de la persona o el negocio receptor, de acuerdo con sus características fiscales. Por ejemplo, si vas a consulta médica y requieres factura, tú eres el encargo de pedir la clave del uso de CFDI para no tener afectaciones futuras. En este apartado suelen poner sin efectos fiscales y ya no se podrá hacer deducible o acreditable.
4.- Clave de producto o servicio. Se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios, en función del catálogo que tiene la autoridad tributaria. Como existen diversas opciones, si se desconoce cuál es la correcta, siempre será mejor preguntar a un profesional.
5.- Régimen fiscal. Aquí se debe especificar el régimen bajo el cual tributan el emisor y el receptor. Algunos contribuyentes tributan bajo dos regímenes, en este caso es mejor preguntar, por temas de deducibilidad y pago de impuestos.
6.- Retención del impuesto. Se debe poner especial atención en las tasas de retención de cada impuesto, si es el caso. En esta situación, cuando es una factura de ingreso, el receptor da los parámetros para que cuadren en su sistema.
6 consecuencias de emitir una factura con errores
Ballesteros destacó como principales afectaciones las siguientes:
Concepto
Desarrollo
Deducibilidad
Si un comprobante fiscal se emite sin cumplir con los requisitos establecidos
No clasificación en el
En el visor de deducciones personales aparecerá el CFDI como factible de
Acreditamiento
De conformidad de la Ley del IVA, para que los contribuyentes puedan acreditar
Multas
En una forma "más alarmante", de conformidad con el CFF, la autoridad puede
Diferencias entre la
La autoridad fiscal puede identificar diferencias de la información de los ingresos,
Problemas para la
El sistema precarga la información de los CFDI de acuerdo al método de pago.
Fuente: Prodecon.
Recomendaciones de la Prodecon
Con el objetivo de ahorrarse dificultades con el fisco, Hernández da 10 recomendaciones para no caer en errores que pueden generar afectaciones diversas.
- Verificar la correcta emisión de los comprobantes fiscales incluyendo las claves de producto o servicio.
- Revisar continuamente el visor de deducciones personales para identificar la oportuna emisión de los comprobantes.
- Revisar periódicamente el repositorio de facturas electrónicas para, en su caso, identificar operaciones desconocidas.
- Consultar el visor de nómina para identificar si fueron emitidos correctamente los comprobantes fiscales por los ingresos obtenidos.
- Validar que la forma de pago coincida con el tipo de operación realizada.
- En el caso de pago de colegiaturas, cerciorarse que la institución educativa lo emita con el complemento de concepto de Instituciones Educativas Privadas.
- Corroborar que el CFDI contenga los datos fiscales; por ejemplo, que la constancia de ingresos por intereses se haya emitido la clave del RFC fenérico XAXX010101000.
- No proporcionar la firma electrónica a ninguna persona, derivado que pueden emitirse comprobantes a tu nombre.
- Validar que la factura no sea apócrifa.
- Antes de emitir el comprobante revisar la vista previa para identificar posibles errores.