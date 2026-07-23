OnStar añade protección de mascotas a sus servicios de asistencia y emergencia

OnStar se ha caracterizado por ser un servicio sumamente completo y útil a bordo de los autos de General Motors: ofrece asistencia en caso de accidentes, robo de auto, localización del vehículo, apoyo médico, navegación y hasta entretenimiento en sus versiones más recientes. Ahora, en su búsqueda por sumar más beneficios para los usuarios, General Motors acaba de anunciar la integración de la protección de mascotas dentro de OnStar. A continuación, todos los detalles.

OnStar Protección de Mascotas

Este nuevo servicio ya se encuentra activo y se lanzó en el marco del Día Internacional del Perro. Así, OnStar puede ser el primer punto de contacto para obtener ayuda en caso de alguna emergencia que involucre animales a bordo del auto o en otras situaciones.

Para que esta iniciativa funcione correctamente, los asesores de OnStar fueron capacitados para guiar a los usuarios a través de la situación que atraviesan. Estos son los tres tipos de apoyo que incluye la nueva protección de mascotas de OnStar.

Soporte de emergencias médicas para mascotas

OnStar Protección de Mascotas

OnStar ayuda a dar atención a una mascota enferma o herida al presionar el botón rojo ubicado en el auto, o bien a través de la app para celular. El asesor de OnStar enviará al vehículo la ubicación del centro veterinario más cercano al usuario, brindará acompañamiento durante el viaje y, de ser posible, se pondrá en contacto con la clínica para alertar de la llegada de la mascota que necesita asistencia.

Este nuevo protocolo ya incluye una lista de más de 10,000 veterinarias en todo el país, certificadas para brindar el apoyo correcto a las mascotas.

Asistencia para mascotas atrapadas dentro del auto

Si la mascota queda atrapada dentro del auto junto con las llaves, el propietario puede llamar al número de emergencias de OnStar para solicitar que, de forma remota, se liberen los seguros de las puertas. En caso de que eso no funcione, OnStar coordinará el envío de un cerrajero hasta el lugar donde se necesita la asistencia.

Coordinación con redes de apoyo especializadas

Si el usuario es testigo de un caso de maltrato animal o de alguna situación de riesgo para un animal, puede reportar el incidente a través de OnStar. Con ello, un asesor solicitará el apoyo de instituciones como la Brigada de Vigilancia Animal para rescates, o de la PROFEPA en caso de involucrar fauna silvestre.