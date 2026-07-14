A punto de concluir el Mundial 2026, la Sectur busca promover Pueblos Mágicos entre los visitantes

Siete días antes de que termine el Mundial de futbol, la Secretaría de Turismo publicó una convocatoria, mediante modalidad de invitación, para contratar a una empresa que elabore cápsulas promocionales sobre los Pueblos Mágicos y buscar la atracción de los visitantes que asistieron el encuentro.

Dicho material también servirá para celebrar este año el vigésimo quinto aniversario de que fueron creados. Algunos de los 177 destinos que tienen esta denominación son: Atlixco, Bernal, Calvillo, Chiapa de Corzo, Coatepec, Creel, Cuetzalan y Huasca de Ocampo.

La fecha de entrega de propuestas de las firmas convocadas es el 20 de julio y el fallo se dará a conocer un día después.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Josefina Rodríguez, el mensaje clave de los contenidos debe consistente, emotivo y que incentive la decisión de viaje entre quienes conocieron México durante la Copa Mundial y que regresen para descubrir la amplia riqueza cultural y turística existente más allá de las sedes mundialistas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey).

Sobre el origen de los recursos para pagar al ganador se precisó que existe una “solicitud /modificación” de suficiencia presupuestaria de fecha 26 de mayo de 2026, para llevar a cabo la contratación con una vigencia del día hábil siguiente del fallo y hasta el 30 de septiembre de 2026.

Los Pueblos Mágicos, se informó a los interesados en el proceso de invitación, cuyos nombres no se han hecho públicos, constituyen uno de los principales activos estratégicos del turismo nacional, al preservar, fortalecer y proyectar la riqueza cultural, histórica, gastronómica, arquitectónica y natural de México mediante la conservación de sus tradiciones, identidad comunitaria y patrimonio tangible e intangible.

“Durante veinticinco años, este programa se ha consolidado como una de las políticas públicas más importantes para la diversificación de la oferta turística nacional, promoviendo el desarrollo económico y social de las comunidades receptoras”, se detalló.

El concurso de la Secretaría de Turismo ocurre en el contexto de la esperada llegada de millones de visitantes nacionales e internacionales con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (que el domingo tiene su partido final) que generaría una exposición global sin precedentes para México.

“Resulta indispensable desarrollar estrategias de promoción que extiendan los beneficios del Mundial más allá de las ciudades sede y de la temporalidad del mismo, integrando a los Pueblos Mágicos como parte fundamental de la oferta turística nacional y posicionarlos como destinos capaces de complementar y enriquecer la experiencia de quienes visiten México”, consideró la dependencia en la información del proceso.

Las cápsulas

Respecto al contenido y duración de las cápsulas, se precisó que para elaborarlas se requiere la subcontratación de terceros, debido a la naturaleza técnica, creativa y operativa de los trabajos a desarrollar.

La realización de una estrategia mercadológica turística y contenidos audiovisuales demanda capacidades específicas en materia de planeación estratégica, producción audiovisual, diseño creativo, narrativa turística, fotografía, video, edición, animación, postproducción, así como el uso de tecnología, equipo especializado y personal técnico, de lo cual se carece en la secretaría.