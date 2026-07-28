Implementa Querétaro estrategia contra el trabajo infantil en las calles

En el Municipio de Querétaro, encabezado por el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera, se han implementado acciones para disminuir la presencia de niñas, niños y adolescentes en condiciones de trabajo urbano marginal, al pasar de un promedio mensual de 16 casos detectados a 13.4 entre 2024 y 2026, con lo cual se promueve la restitución y protección de sus derechos.

A través de un trabajo multidisciplinario, el Municipio, a través del Sistema Municipal DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, implementa acciones de sensibilización, detección, acompañamiento y canalización a los Centros de Día y a otros servicios institucionales, para promover alternativas de cuidado, educación, salud, desarrollo integral y fortalecimiento familiar, con prioridad permanente al interés superior de la niñez y la adolescencia.

Foto: Municipio de Querétaro.

Como resultado de estas acciones, se registró una disminución en la tasa promedio mensual de niñas, niños y adolescentes detectados en situación de trabajo urbano marginal, al pasar de 16 casos por mes durante el periodo de octubre a diciembre de 2024, a 13.4 casos por mes entre enero y mayo de 2026.

Este comportamiento refleja una tendencia gradual a la baja derivada de las intervenciones y acciones de sensibilización implementadas por el Municipio, a través de su sistema DIF, ya que en la presente administración se fortalecieron los recorridos ordinarios y extraordinarios mediante la ampliación de horarios y días de atención.

Foto: Municipio de Querétaro.

Esta medida permitió incrementar la cobertura y productividad de los servicios que brinda el equipo multidisciplinario a las familias con niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo urbano marginal, además de ampliar el alcance de las acciones de sensibilización y canalización.

Actualmente, el Municipio de Querétaro cuenta con tres centros de día, cuya principal finalidad es disminuir los factores de riesgo para evitar que niñas, niños y adolescentes permanezcan expuestos en la vía pública.

Foto: Municipio de Querétaro.

En estos espacios se ofrece alimentación, apoyo escolar y regularización académica, actividades recreativas y deportivas, atención psicológica, trabajo social, así como canalización a servicios médicos y jurídicos.