BYD Da Han: el sedán más grande, lujoso y tecnológico de la marca puede ser eléctrico o PHEV

BYD no para de presentar productos nuevos y ahora, desde China, se adelanta el BYD Da Han: el nuevo vehículo insignia de su gama de sedanes electrificados y el primer modelo del segmento D dentro de la familia Dynasty. Su debut público será en el Salón de Chengdu el 21 de agosto.

Un sedán más largo que un Mercedes-Benz Clase S

BYD Da Han

Por fuera se trata de un producto enorme: mide 5,256 mm de largo, 1,999 mm de ancho y 1,510 mm de alto, con 3,130 mm entre ejes. Eso lo deja 66 mm más largo que un Mercedes-Benz Clase S y lo acerca al terreno de los SUV grandes de lujo.

Su imagen busca elegancia y sobriedad con trazos más suaves y abultados, contrastes de color para el techo y acentos en cromo en zonas puntuales del frente, los costados y la parte trasera. En el techo asoma un LiDAR, señal de que el Da Han estrena el sistema de conducción asistida DiPilot 5.0, con cámaras integradas en las salpicaderas delanteras.

De su interior aún no hay imágenes: BYD solo ha revelado el diseño exterior y parte de sus datos de desempeño. Sin embargo, se puede esperar una cantidad enorme de equipamiento pensada para competir contra los autos ejecutivos más populares de Europa.

Más de 1,000 km de autonomía eléctrica

BYD Da Han

En su variante 100% eléctrica, el Da Han monta una batería Blade LFP de 102.3 kWh que, según la documentación registrada en China, pesa 725.9 kg y tiene una densidad energética de 141 Wh/kg. Es compatible con la carga flash de segunda generación de BYD.

Las versiones de acceso usan un solo motor en el eje trasero con 370 kW (496 hp) y homologan entre 970 y 1,008 km de autonomía en ciclo CLTC. Conviene tomar la cifra con cautela: el ciclo chino es considerablemente más optimista que el WLTP europeo o el EPA estadounidense, así que en uso real la cifra será menor.

BYD Da Han

Las versiones más completas suman un segundo motor delantero de 200 kW y mantienen la misma batería. El conjunto entrega 570 kW (764 hp) y la autonomía cae a un rango de 820 a 880 km CLTC según la variante.

También con variante híbrida enchufable

BYD Da Han

La versión híbrida enchufable combina un motor turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros con 115 kW (154 hp) y un motor eléctrico de 200 kW (268 hp), para un total aproximado de 422 hp. Su batería es de 54.4 kWh, una capacidad más propia de un eléctrico pequeño que de un PHEV, y permite hasta 470 km en modo eléctrico por carga. Por cierto también incorpora dirección a las cuatro ruedas, suspensión de aire y más.

Este nuevo sedán ejecutivo comenzará ventas en China en los próximos meses y seguramente será enviado a otros mercados. Para México no hay confirmación: el volumen de ventas del Han anterior no fue alto y, por ahora, la marca está enfocada en productos más pequeños y adaptables a nuestros caminos y presupuesto.